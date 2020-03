FOTO:Karantena za velemesto, ki nikoli ne spi

Število okuženih najhitreje raste

New York – »Smo newyorška policija in za upočasnitev širjenja koronavirusa opominjamo: na javnih mestih ohranite medsebojno razdaljo šestih čevljev!« je donelo iz zvočnikov policijskega avtomobila, parkiranega pred bližnjim parkom. Največje ameriško velemesto, »ki nikoli ne spi«, je zdaj ohromljeno v lastno dobro.New York je ameriški rekorder po okuženih in obolelih za covidom-19. Iz policijskega avtomobila se je širil glas: »Prosimo, pomagajte nam, da lahko poskrbimo za vašo varnost!« Prebivalci bližnjih hiš z balkoni smo seveda hiteli gledat, kaj se dogaja na ulici, in tudi mi s sosedi delimo manjši balkon. Med komentiranjem še ene novosti v zdravstveni krizi, ki bliskovito prehaja v gospodarsko in družbeno, smo kmalu ugotovili, da ne stojimo 1,82 metra narazen, in sklenili, da bomo klepetali kdaj drugič. Bomo zdaj zaskrbljeni zaradi vsakega kihanja?Newyorčani ljubijo mestno gnečo. Tisti, ki je ne, se sploh ne priselijo sem, saj se ji ni mogoče izogniti, večine prebivalcev najgosteje naseljenega ameriškega velemesta niti najmanj ne moti, nasprotno. Ne motijo jih majhna stanovanja, ki so zanje le prostor za predah pred naslednjim razburljivim drenjanjem na ulicah in avenijah, v restavracijah in parkih. Pred dobrim tednom se je guverner zvezne državejavno razburil zaradi številnih ljudi na pločnikih in v parkih kljub opozorilom in prepovedim, a se meščani v hudih časih skorajda instinktivno zberejo na najbolj priljubljenih skupnih prostorih. Noben milijarder nima lepše dnevne sobe od Centralnega parka, kako bi bilo lahko sedenje s prijatelji na travi kaj drugega kot pomirjujoče?Tudi na trati ali klopeh redki sedijo dva metra narazen. Članica kriznega štaba Bele hišeje Newyorčanom ob morebitnih potovanjih drugam priporočila dvotedensko osamitev. Ponekod, na primer v zvezni državi Rhode Island, jo celo že zahtevajo. Z več kot 85.000 okuženimi so ZDA po številu prizadetih zaradi novega koronavirusa prehitele vse druge države na svetu s Kitajsko in Italijo vred, čeprav je v teh dveh državah še vedno več smrtnih žrtev. Nikjer v ZDA pa njihovo število ne raste tako hitro kot v New Yorku. Do včeraj so v velikem jabolku poročali o več kot 25.000 okuženih in 365 smrtnih primerih, a se tudi te številke spreminjajo iz ure v uro – na slabše.Čedalje več žrtev in okuženih je tudi v New Jerseyju in Louisiani, kritično ostaja v Kaliforniji, zvezni državi Washington in še kje, a New York ima v pandemiji koronavirusa še naprej posebno mesto. Vodilni demokratski politiki nikjer drugje niso tako sprti z republikanskim predsednikom Donaldom Trumpom kot prav tukaj, morda zato, ker je bil še do pred kratkim njihov someščan. V washingtonski Beli hiši, rezidenci newyorškega guvernerja Cuoma v Albanyju ter Gracie Mansion newyorškega županase poskušajo dogovoriti o zaščitnih maskah, pripomočkih za testiranje in respiratorjih, toda strankarska in osebna antipatija visokih politikov prinaša pogoste izbruhe jeze.Zato pa so se v Washingtonu in New Yorku dogovorili o vojaški pomoči. Včeraj so v velemestu pričakovali več kot 600 članov vojaškega zdravniškega osebja, vojaški inženirji so kongresni center na Manhattnu že prej preuredili v bolnišnico. V začetku prihodnjega tedna naj bi prispela vojaška ladja bolnišnica USNS Comfort, po svojih močeh hočejo pomagati tudi drugi. Tehnološki pionir Elon Musk je obljubil respiratorje, luksuzni manhattanski hotel Four Seasons je zdravnikom in drugim zdravstvenim delavcem ponudil brezplačne sobe. Zaradi pomanjkanja zaščitne opreme so mnogi od njih v veliki stiski, saj nočejo okužiti družinskih članov.Tudi meščani se poskušajo prilagoditi. »Sporočite, če vas bova motila med jutranjo telovadbo!« je z opozorilom na spremenjen dnevni ritem potrkal zgornji sosed, a sva govorila kar skozi vrata – naučili smo se lekcije! Smo že navajeni, sem pomirila soseda. S partnerko tudi v običajnih časih vstajata zgodaj, da lahko pred službo sprehodita psa, v klasični newyorški večstanovanjski hiši z začetka 20. stoletja je v spodnje nadstropje čutiti celo pasje skakanje za žogico, zato tudi njuna aerobika ne bo motila. V zameno za več sosedskega hrupa dobimo za newyorške razmere nenavadno tišino z avenije, ki je bila prej polna avtomobilov in tovornjakov.Pri štirinožnih ljubljenčkih New York podira bolj razveseljive rekorde. Bloomberg je poročal o porastu posvojitev zapuščenih živali. V težkih časih bolj kot kdaj prej potrebujemo zveste prijatelje, psa ali mačke pa pri tem ne prekosi nihče. Videti je, da jih bomo še bolj potrebovali, saj je župan napovedal karanteno najmanj do konca maja, a kljub temu okuženost polovice 8,6-milijonskega mesta.