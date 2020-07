Karantenske odločbe od danes izdajajo na vseh prehodih s Hrvaško

Karantenske odločbe od danes izdajajo na katerem koli mejnem prehodu s Hrvaško.

Vrh EU se je prevesil v četrti dan, preboja še ni. KLJUČNI POUDARKI:

7.23 V Avstraliji doslej 123 smrti zaradi koronavirusa

6.38 Še brez dogovora na vrhu EU

6.32 Za vročanje odločb o karanteni (tudi v notranjosti države) zadolženi policisti

V zvezni državi Viktoriji, ki je druga najmanjša zvezna država Avstralije in hkrati najgosteje poseljena, so v ponedeljek zabeležili en smrtni primer zaradi koronavirusa in 275 primerov novih okužb, dan predtem pa 363. Doslej je v Avstraliji umrlo 123 ljudi.Voditelji članic EU po treh dneh zasedanja in neprespani noči še vedno niso dosegli dogovora o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji novega koronavirusa. Nadaljevanje vrha je predvideno ob 16. uri. Takrat se pričakuje nov pogajalski predlog.V Sloveniji je ob polnoči začel veljati nov odlok, po katerem lahko osebe, ki jim bo odrejena karantena, v Slovenijo vstopajo na katerem koli mejnem prehodu s Hrvaško. Prav tako bodo za vročanje odločb o karanteni, tudi v notranjosti države, po novem zadolženi policisti. Kot je v četrtek pojasnil notranji minister, bo policist ob prihodu posameznika na mejni prehod optično posnel njegov osebni dokument. Nato bo samodejno oblikovana predpripravljena karantenska odločba, ki bo poslana ministrstvu za zdravje, kjer jo bo pooblaščena oseba podpisala in v najkrajšem možnem času oz. nekaj minutah vrnila na mejni prehod. Karantensko odločbo bo nato osebi vročil policist.Hojs je ob tem opozoril, da se v primeru večjega števila izdanih karantenskih odločb, kar pričakujejo glede na prometne tokove zlasti na Obrežju in Gruškovju, lahko zgodi, da bo na omenjenih dveh prehodih nekaj daljši čakalni čas za prehod. Zato so se s policijo dogovorili, da bo, če bo treba, organizirala posebno vstopno kolono za tiste, ki vedo, da jih čaka izdaja karantenske odločbe. Tako bodo omogočili hitrejši pretok čez mejo tudi drugim potnikom. Navedel je še, da je bilo v četrtek na naših mejnih prehodih vročenih več kot 300 karantenskih odločb, znotraj Slovenije le 22. Minister je opozoril še, da želijo zagotoviti vročanje karantenskih odločb tako na mejnih prehodih kot v notranjosti države v razumnem roku oziroma takoj. S tem se želijo izogniti prepoznemu vročanju karantenskih odločb.