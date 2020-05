Kardinal Pell je vedel za zlorabe otrok v Cerkvi

Vedel je za zlorabe

Protestniki pred sodiščem v Melbournu marca 2019 pričakujejo obsodbo kardinala Pella. FOTO: William West/AFP

Ničesar ne prizna

Oseminsedemdesetletni kardinal Avstralske katoliške cerkve in nekdanji vatikanski zakladnikje šele pred kratkim prišel iz zapora, potem ko ga je avstralsko vrhovno sodišče oprostilo obtožb o spolni zlorabi dveh trinajstletnih dečkov, a je bil včeraj deležen novih obtožb. Preiskovalna komisija avstralske vlade o spolnih zlorabah otrok, ki je svoje delo začela leta 2012 in zaključila leta 2017, je namreč včeraj razkrila nekatere podrobnosti iz svojega poročila, ki Pella znova obremenjujejo, poroča britanski BBC.O Pellu je namreč komisija ugotovila, da je že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja vedel za spolne zlorabe otrok v Avstralski katoliški cerkvi, vendar ni ukrepal proti takšnemu početju. Samo o Pellu govori kakšnih sto strani poročila te komisije, ki je ugotovila, da se je s pedofilskimi duhovniki srečal že na začetku svoje kariere in da je zanje vedel tudi ves čas svojega napredovanja. Tako je komisija zavrnila vztrajno Pellovo zatrjevanje, da o tem ni ničesar vedel in da ni vedel za početje svojega nekdanjega duhovniškega kolegaki je deloval v Ballaratu v zvezni državi Viktoriji.Risdale je že nekaj časa v zaporu zaradi stotin zlorab otrok in velja za najhujšega obsojenega avstralskega pedofilskega duhovnika. V sedemdesetih letih je organiziral tabore, na katere je vabil dečke in jih tam zlorabljal, Pell pa temu ni nasprotoval. Komisija tako trdi, da je Pell že pred letom 1973 vedel za duhovniške zlorabe otrok in da je celo ukrepal tako, da bi se Cerkev izognila govoricam o tem v javnosti. Tako je Pell sodeloval pri odločitvah o premestitvah Risdalea in drugih pedofilskih duhovnikov v druge župnije.Toda očitanega Pell ni nikoli priznal in je trdil, da so ga starejši kolegi preslepili in pred njim skrili resnico o zlorabah. Tudi za sedanjo objavo zaključkov preiskovalne komisije je dejal, da trditve niso podprte z dokazi in jih je zanikal.Avstralska vladna preiskovalna komisija o spolnih zlorabah otrok je sicer v petih letih svojega dela ugotovila, da so večino prijavljenih zlorab zagrešili katoliški duhovniki in da je med letoma 1950 in 2010 domnevno kar sedem odstotkov vseh avstralskih duhovnikov spolno zlorabljalo otroke.