Kardinal Pell se po oprostilni sodbi iz Avstralije vrača v Rim

George Pell leta 2017 odhaja s sodišča. FOTO: Mark Dadswell/Reuters

Vedel je za zlorabe, pa ni ukrepal

Devetinsedemdesetletni kontroverzni avstralski kardinalse po treh letih danes z letalom znova vrača v Rim, kjer je bil do leta 2017 vatikanski zakladnik, z nalogo pretresti in urediti finance Cerkve. Tega leta se je proti njemu v domači Avstraliji začelo sojenje zaradi njegove povezanosti s spolnim zlorabljanjem otrok v Avstralski katoliški cerkvi, bil je obsojen , a ga je aprila letos vrhovno sodišče oprostilo Pella so leta 2018 najprej spoznali za krivega spolne zlorabe dveh dečkov v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je še kot nadškof služboval v Sydneyju. Po obsodbi je moral v zapor in do letošnjega aprila je v njem preživel več kot leto dni. Vrhovno sodišče ga je letos oprostilo z obrazložitvijo, da je nižje sodišče premalo pretehtalo predložene dokaze in pričevanja.Še vedno pa ga bremenijo obtožbe preiskovalne komisije avstralske vlade o spolnih zlorabah otrok. Ta je namreč prav tako že do leta 2017 ugotovila, da je Pell že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja vedel za spolne zlorabe otrok med duhovniki Avstralske katoliške cerkve, a ni ukrepal in tega početja ni ustavil. Toda poročilo te komisije nima nobenih pravnih ali kazenskih posledic za kardinala, zato je že od aprila svoboden in se zdaj torej vrača v Rim. Ali se vrača tudi na svoje prejšnje mesto glavnega finančnika Vatikana, ni znano.Pell je mesece po oprostitvi in izpustitvi iz zapora preživel umaknjeno od oči javnosti, pri tem ga je podpirala Sydneyjska nadškofija. Zdaj je Avstralija zanj naredila izjemo, da sploh lahko odpotuje v Rim, saj so avstralske meje zaradi pandemije covida-19 že od marca zaprte tako za prihode kot za odhode.