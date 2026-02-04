Karel III. nekdanjega princa Andrewa prisilil v izselitev iz razkošne vile

Andrew Mountbatten-Windsor, nekdanji britanski princ, ki je padel v nemilost zaradi škandala, povezanega z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, se je izselil iz kraljeve rezidence na posestvu gradu Windsor, poročajo britanski mediji. Mlajši brat kralja Karla III. se je začasno preselil v domovanje na posestvu Sandringham.

65-letni Andrew, ki se je zaradi povezav s sedaj že pokojnim Epsteinom moral odpovedati vsem nazivom in častem, je v senci novih razkritij v primeru Epsteina v ponedeljek zvečer zapustil svojo razkošno rezidenco Royal Lodge v Windsorju in se preselil na kraljevo posestvo Sandringham v vzhodni Angliji.

Po poročanju britanskega BBC Andrew začasno biva v hiši Wood Farm Cottage na posestvu, ki je v zasebni lasti kralja. Hišo Marsh Farm, prav tako na posestvu Sandringham, ki naj bi postala njegov stalni dom, še obnavljajo. V Buckinghamski palači teh poročil niso potrdili.

Andrew, ki je v vili Royal Lodge s 30 sobami živel več kot 20 let, se ni izselil prostovoljno, pač pa je njegovo preselitev po poročanju tujih tiskovnih agencij ukazal Karel III.

Hišo Marsh Farm, prav tako na posestvu Sandringham, ki naj bi postala Windsorjev stalni dom, še obnavljajo. FOTO: Jack Taylor/Reuters

Pritisk na Andrewa se je v zadnjih dneh okrepil, potem ko se je pojavil v novih dokumentih iz t.i. Epsteinovih dosjejev, ki jih je prejšnji teden objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje.

Okrepljeni pritiski za pričanje pred ameriškimi oblastmi

Med novimi kompromitirajočimi dokumenti so tudi fotografije, na katerih Andrew kleči nad neidentificirano žensko, ter elektronska sporočila iz leta 2010, v katerih je Epstein predlagal srečanje takratnega princa z mlado Rusinjo.

Britanska policija medtem preiskuje obtožbe, da je Epstein leta 2010 poslal žensko v Veliko Britanijo, da bi imela spolne odnose z Andrewom v Royal Lodge.

Andrew, ki je vse očitke o neprimernem ravnanju večkrat zanikal, se je leta 2019 zaradi povezav z Epsteinom umaknil iz javnega življenja. FOTO: Handout Afp

Najnovejša razkritja bi lahko okrepila pritiske, da bi Andrew pričal pred ameriškimi oblastmi.

Andrew, ki je vse očitke o neprimernem ravnanju večkrat zanikal, se je leta 2019 zaradi povezav z Epsteinom umaknil iz javnega življenja.