Karel III. se po zdravljenju zaradi raka vrača k javnim nastopom

Britanski kralj Karel III. se bo prihodnji teden vrnil k javnim obveznostim, poroča BBC, ki se sklicuje na sporočilo Buckinghamske palače. Kot navajajo, mu bo vrnitev omogočil spodbuden napredek pri zdravljenju raka. Še vedno sicer ostaja neznanka, za katerega raka gre.

Novica sicer še ne pomeni popolne vrnitve kralja k uradnim obveznostim, a jo ocenjujejo za pozitiven signal, ki je prišel iz palače.

Kraljev prvi javni nastop bo v torek, ko je napovedan njegov obisk centra za zdravljenje raka, kjer se bosta s Camillo srečala s pacienti in osebjem ter podprla raziskave, namenjene boju z rakavimi boleznimi. Kasneje, v poletnih načrtih, je predviden tudi državniški obisk japonskega cesarja Naruhita in cesarice Masako v Londonu, ki sta se predlani v Londonu udeležila pogreba kraljice Elizabete II. Zadnji uradni obisk japonskega cesarja Akihita in cesarice Mičiko v Londonu je bil sicer leta 1998, tovrstni obiski pa običajno vključujejo slavnostno večerjo in parado.

Zdravljenje Karla III., ki se je začelo februarja, se nadaljuje, datum njegovega morebitnega zaključka ni naveden. »Prezgodaj je reči,« koliko časa bo trajalo njegovo zdravljenje, so sporočili iz palače, a optimistično dodali, da so zdravniki »zelo opogumljeni zaradi dosedanjega napredka in ostajajo pozitivni glede kraljevega nadaljnjega okrevanja«.

Objavili so tudi sliko kralja in kraljice Camille, posneto na začetku tega meseca v vrtovih Buckinghamske palače. Še sicer ni gotovo, ali se bo kralj udeležil nekaterih velikih dogodkov, kakršni so komemoracija dneva D, poletna vrtna zabava ali Royal Ascot. To bo odvisno od ocen zdravnikov, gotovo pa je, da ne bo mogel zapolniti vseh poletnih obveznosti.