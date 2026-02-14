Karnevali med varnostnimi ukrepi, plačljivimi vstopi in volilno kampanjo

Ta konec tedna je tako v Evropi kot po svetu v znamenju pustnih povork in karnevalov. V Italiji je najbolj znan beneški, ki je letos posvečen olimpijskim igram, največjo pustno prireditev v zamejstvu, Kraški pust, pa so zaradi slabe vremenske napovedi preložili. Slovitemu karnevalu v brazilskem Riu de Janeiru grozi, da bo prerasel v volilno kampanjo.

V Italiji karnevali potekajo v številnih mestih, najznamenitejši pa je beneški, ki je letos v znamenju olimpijskih iger Milano/Cortina d'Ampezzo. Kot vsako leto tudi letos na številnih prireditvah v Benetkah pričakujejo več tisoč obiskovalcev in karnevalskih navdušencev z vseh koncev sveta.

Med karnevalom, ki se je začel 31. januarja in se bo sklenil prihodnji torek, v Benetkah veljajo tako imenovane rdeče cone s poostrenimi varnostnimi ukrepi, kamor nimajo vstopa tisti, ki se neprimerno vedejo ali ogrožajo javni red in mir.

V več italijanskih mestih so zaradi močnega deževja, ki je v zadnjih dneh zajelo državo, odpovedali ali preložili karnevale. Tudi osrednjo pustno prireditev v zamejstvu, Kraški pust na Opčinah, so zaradi neugodne vremenske napovedi preložili za teden dni na 21. februar. Na letošnji, 57. Kraški pust, ki je bil sprva predviden za danes, je sicer glede na spletno stran prireditve prijavljenih pet vozov in 16 skupin.

Beneški karneval, ki se bo sklenil prihodnji torek je tokrat v znamenju olimpijskih iger Milano/Cortina d'Ampezzo. FOTO: Tiziana Fabi/ Afp

V Miljah so se pustne prireditve začele v četrtek, zanje pa morajo vsi, ki niso domačini, letos prvič plačati vstopnino. Priskrbeti si morajo kodo QR, ki stane deset evrov. Osrednji dogodek Miljskega pusta, sprevod pustnih vozov, pred katerimi bo korakalo več kot 2000 maškar, bo sicer v nedeljo.

Politika in pustni karneval

Na Hrvaškem je eden večjih karnevalov na Reki, kjer se bo jutri po napovedih organizatorjev predstavilo okoli 11.000 pustnih šem v stotih skupinah iz Hrvaške in tujine.

V Nemčiji so se pustne prireditve začele v četrtek, ko se je kljub močnemu dežju na ulicah Kölna, Düsseldorfa in drugih mest po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zbralo na tisoče ljudi. Karnevalska sezona v Nemčiji bo vrhunec dosegla v ponedeljek, zaključila pa se bo na pepelnično sredo.

Zunaj Evrope je najbolj znan karneval v brazilskem Riu de Janeiru, ki se je začel včeraj. Letos ga bodo očitno zaznamovale predsedniške volitve, napovedane za oktober. Ena od šol sambe se je namreč odločila, da bo jutri v svojem nastopu na paradi na slovitem Sambodromu izkazala čast predsedniku Luizu Inaciu Luli da Silvi in prikazala mejnike v njegovem življenju. Desnica je do te poteze kritična, češ da gre za začetek kampanje za ponovno izvolitev Lule na položaj, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Desna stranka Novo je brazilsko višje volilno sodišče zaprosila, naj prepove parado, saj trdi, da uporaba simbolov, povezanih z Lulovo kampanjo, lahko politično koristi predsedniku, saj bo parada predvajana na nacionalni televiziji. Za šolo sambe pa zahtevajo 1,6 milijona evrov globe. Šola sambe vztraja, da je njihov nastop v skladu s tradicijo parade, na kateri pogosto počastijo osrednje osebnosti brazilske zgodovine.