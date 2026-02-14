  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Karnevali med varnostnimi ukrepi, plačljivimi vstopi in volilno kampanjo

    Ta konec tedna je povsod po svetu v znamenju pustnih povork in karnevalov.
    Plesalci šole sambe Rosas de Ouro nastopajo med karnevalsko parado na Anhembi Sambadrome v Sao Paulu. FOTO: Nelson Almeida/ Afp
    Galerija
    Plesalci šole sambe Rosas de Ouro nastopajo med karnevalsko parado na Anhembi Sambadrome v Sao Paulu. FOTO: Nelson Almeida/ Afp
    R.I,. STA
    14. 2. 2026 | 17:47
    14. 2. 2026 | 17:48
    3:53
    A+A-

    Ta konec tedna je tako v Evropi kot po svetu v znamenju pustnih povork in karnevalov. V Italiji je najbolj znan beneški, ki je letos posvečen olimpijskim igram, največjo pustno prireditev v zamejstvu, Kraški pust, pa so zaradi slabe vremenske napovedi preložili. Slovitemu karnevalu v brazilskem Riu de Janeiru grozi, da bo prerasel v volilno kampanjo.

    V Italiji karnevali potekajo v številnih mestih, najznamenitejši pa je beneški, ki je letos v znamenju olimpijskih iger Milano/Cortina d'Ampezzo. Kot vsako leto tudi letos na številnih prireditvah v Benetkah pričakujejo več tisoč obiskovalcev in karnevalskih navdušencev z vseh koncev sveta.

    Med karnevalom, ki se je začel 31. januarja in se bo sklenil prihodnji torek, v Benetkah veljajo tako imenovane rdeče cone s poostrenimi varnostnimi ukrepi, kamor nimajo vstopa tisti, ki se neprimerno vedejo ali ogrožajo javni red in mir.

    V več italijanskih mestih so zaradi močnega deževja, ki je v zadnjih dneh zajelo državo, odpovedali ali preložili karnevale. Tudi osrednjo pustno prireditev v zamejstvu, Kraški pust na Opčinah, so zaradi neugodne vremenske napovedi preložili za teden dni na 21. februar. Na letošnji, 57. Kraški pust, ki je bil sprva predviden za danes, je sicer glede na spletno stran prireditve prijavljenih pet vozov in 16 skupin.

    Beneški karneval, ki se bo sklenil prihodnji torek je tokrat v znamenju olimpijskih iger Milano/Cortina d'Ampezzo. FOTO: Tiziana Fabi/ Afp
    Beneški karneval, ki se bo sklenil prihodnji torek je tokrat v znamenju olimpijskih iger Milano/Cortina d'Ampezzo. FOTO: Tiziana Fabi/ Afp

    V Miljah so se pustne prireditve začele v četrtek, zanje pa morajo vsi, ki niso domačini, letos prvič plačati vstopnino. Priskrbeti si morajo kodo QR, ki stane deset evrov. Osrednji dogodek Miljskega pusta, sprevod pustnih vozov, pred katerimi bo korakalo več kot 2000 maškar, bo sicer v nedeljo.

    Politika in pustni karneval

    Na Hrvaškem je eden večjih karnevalov na Reki, kjer se bo jutri po napovedih organizatorjev predstavilo okoli 11.000 pustnih šem v stotih skupinah iz Hrvaške in tujine.

    V Nemčiji so se pustne prireditve začele v četrtek, ko se je kljub močnemu dežju na ulicah Kölna, Düsseldorfa in drugih mest po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zbralo na tisoče ljudi. Karnevalska sezona v Nemčiji bo vrhunec dosegla v ponedeljek, zaključila pa se bo na pepelnično sredo.

    Zunaj Evrope je najbolj znan karneval v brazilskem Riu de Janeiru, ki se je začel včeraj. Letos ga bodo očitno zaznamovale predsedniške volitve, napovedane za oktober. Ena od šol sambe se je namreč odločila, da bo jutri v svojem nastopu na paradi na slovitem Sambodromu izkazala čast predsedniku Luizu Inaciu Luli da Silvi in prikazala mejnike v njegovem življenju. Desnica je do te poteze kritična, češ da gre za začetek kampanje za ponovno izvolitev Lule na položaj, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

    Desna stranka Novo je brazilsko višje volilno sodišče zaprosila, naj prepove parado, saj trdi, da uporaba simbolov, povezanih z Lulovo kampanjo, lahko politično koristi predsedniku, saj bo parada predvajana na nacionalni televiziji. Za šolo sambe pa zahtevajo 1,6 milijona evrov globe. Šola sambe vztraja, da je njihov nastop v skladu s tradicijo parade, na kateri pogosto počastijo osrednje osebnosti brazilske zgodovine.

    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

    Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kongres Uefe

    V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

    Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
    S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Upokojenci

    Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

    Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
    Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

    Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

    Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Olajšanje za podjetja v turizmu in gostinstvu

    Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 10:52
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

    Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več

    Več iz teme

    karnevalpustBrazilijaItalijaBenetke

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Premier Golob ob izteku mandata: hiša Slovenije še ni končana!

    Na volilni konvenciji stranke Svoboda so razkrili tudi imena kandidatov na marčevskih parlamentarnih volitvah.
    14. 2. 2026 | 18:52
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Bundesliga

    Albert Riera s Frankfurtom do prve zmage

    Tako kot njegov bivši klub iz Celja se tudi trener Albert Riera danes v nemški bundesligi veseli velike zmage. S 3:0 je premagal Mönchengladbach.
    14. 2. 2026 | 18:10
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Karnevali med varnostnimi ukrepi, plačljivimi vstopi in volilno kampanjo

    Ta konec tedna je povsod po svetu v znamenju pustnih povork in karnevalov.
    14. 2. 2026 | 17:47
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

         V živo: Slovenski orli lovijo nov olimpijski plen, Prevc najboljši v poskusni seriji

    V Predazzu se je začela druga posamična tekmo smučarskih skakalcev na 25. zimskih olimpijskih igrah.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 14. 2. 2026 | 17:47
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Tudi brez Riere gre, Celjani napolnili prekmursko mrežo

    S tekmo med Celjem in Muro se je začelo 22. kolo prve slovenske nogometne lige. Boljši so bili vodilni na lestvici, ki so slavili s 5:1.
    14. 2. 2026 | 17:12
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Karnevali med varnostnimi ukrepi, plačljivimi vstopi in volilno kampanjo

    Ta konec tedna je povsod po svetu v znamenju pustnih povork in karnevalov.
    14. 2. 2026 | 17:47
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

         V živo: Slovenski orli lovijo nov olimpijski plen, Prevc najboljši v poskusni seriji

    V Predazzu se je začela druga posamična tekmo smučarskih skakalcev na 25. zimskih olimpijskih igrah.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 14. 2. 2026 | 17:47
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Tudi brez Riere gre, Celjani napolnili prekmursko mrežo

    S tekmo med Celjem in Muro se je začelo 22. kolo prve slovenske nogometne lige. Boljši so bili vodilni na lestvici, ki so slavili s 5:1.
    14. 2. 2026 | 17:12
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravim izpah rame

    Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Sodelovanje, ki presega meje športa

    Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    OSEBNI KREDIT

    Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

    Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

    Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

    Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Ko čas znova postane vrednota

    Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

    HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

    Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo