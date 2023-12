Kasparova skrbi, da bodo Ukrajino razkosali

V nadaljevanju preberite:

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je znova v Washingtonu,­ tokrat brez političnih fanfar. Zaradi slabih možnosti na frontah prosi za nadaljevanje vojaške in finančne pomoči, v ameriški in svetovni javnosti pa se množijo razmišljanja o krivcih za morebiten dolgotrajni pat položaj na ukrajinskih frontah. Republikanski kongresniki so v zameno za to, da bi potrdili dodatno pomoč Kijevu, zahtevali ureditev položaja na kaotičnih domačih mejah.