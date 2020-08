Katalonija na rdečem seznamu, a naj bi bila »varna za turiste«

Določeni ukrepi, kot je obvezno nošenje mask na vseh javnih krajih, veljajo v vsej regiji. FOTO: Albert Gea/Reuters

Katalonija je od petka na slovenskem rdečem seznamu držav, kar pomeni, da je za vse, ki pridejo od tam, obvezna karantena, z nekaj izjemami. FOTO: Josep Lago/Afp



Minister tudi o pogajanjih za neodvisnost

Španska regija Katalonija je varna za turiste, je zatrdil katalonski zunanji minister. Poudaril je, da sta varnost in zdravje ljudi, tudi tujcev, na prvem mestu, kar zagotavljajo s sprejemanjem ustreznih ukrepov proti širjenju covida-19 . Zavzel se je za svobodno Katalonijo, saj potrebuje več pristojnosti, tudi pri zdravstvu.»Trenutno v Kataloniji sprejemamo odločitve, ki zagotavljajo, da sta zdravje in varnost v ospredju,« je o ukrepanju v eni najbolj prizadetih španskih regij v pandemiji covida-19 povedal Sole. Priznava, da so razmere zapletene, vendar katalonska vlada s svojimi odločitvami zagotavlja, da se stanje izboljšuje vsak dan.Tako na primer od tega konca tedna prebivalci okraja Segria na zahodu regije znova zapustijo okraj, česar niso smeli storiti en mesec, je povedal 45-letni katalonski minister. V Kataloniji tako ni nobenega območja več, ki ga prebivalci ne bi smeli zapustiti.So pa na najbolj prizadetih območjih, kot sta Barcelona in Segria, sprejeli druge zaščitne ukrepe, med drugim glede gibanja in socialnega distanciranja. Določeni ukrepi, kot je obvezno nošenje mask na vseh javnih krajih, pa veljajo v vsej regiji.Trenutno imajo sicer manj novih primerov dnevno kot marca in aprila, a razmere vseeno ne dopuščajo dodatnega rahljanja ukrepov, je dejal minister, ki je na položaju od konca marca. Po njegovih besedah z ustreznim ukrepanjem drugim državam, ki odsvetujejo potovanja v Katalonijo, sporočajo, da so razmere pri njih dobre. »Spoštujemo te odločitve, a se ne strinjamo z njimi,« je povedal.Med drugim je Katalonija skupaj z več drugimi španskimi administrativnimi enotami od petka na slovenskem rdečem seznamu držav , kar pomeni, da je za vse, ki pridejo od tam, obvezna karantena, z nekaj izjemami. Splošno opozorilo pred potovanji v to špansko regijo je v petek izdala tudi Nemčija. Francija je potovanja tja odsvetovala že prej. Velika Britanija pa je pred enim tednom uvedla obvezno karanteno za vse potnike, ki pridejo iz Španije.Te odločitve drugih držav močno vplivajo na katalonski turizem in s tem na njeno gospodarstvo, je povedal Sole. Turizem je eden najbolj prizadetih gospodarskih sektorjev v koronakrizi, je pojasnil. Najbolj prizadetim sektorjem bodo pomagali v okviru načrta za družbeno in gospodarsko okrevanje v vrednosti 31,8 milijarde evrov.V koronakrizi se je sicer po njegovih besedah izkazalo, da katalonske oblasti potrebujejo vse pristojnosti, predvsem na področju zdravstva, da lahko odločajo o vsakem trenutku. Španska vlada se je odločila za centraliziran pristop k soočanju s krizo. »To ni dobro za nas. To pomeni, da je treba delati za svobodno Katalonijo, da bi imeli vse pristojnosti. Mislimo, da je to bolje za naše prebivalce,« je bil jasen.Pogajanja med Madridom in Barcelono o vprašanju katalonske neodvisnosti so sicer februarja zastala, a Katalonija ves čas opozarja na svoj položaj. Pri tem je Sole omenil, da je bilo več voditeljem boja za neodvisnost omogočeno, da so večkrat na teden zapustili zapor, kjer so sicer zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije konec leta 2017. »Vendar je več španskih sodišč to brez tehničnih in objektivnih meril razveljavilo, tako da morajo biti znova ves čas v zaporu,« je pojasnil minister.Tovrstne odločitve španske vlade in sodišč po njegovem mnenju otežujejo pogajanja za špansko stran. Katalonska je medtem ves čas odprta za pogovore, zatrjuje. »Tega vprašanja ne bomo nikoli rešili prek sodišč. Rešiti ga bomo morali z dialogom in pogajanji,« je izpostavil.