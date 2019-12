Katalonska voditelja prevzela evroposlanski akreditaciji

Nekdanji katalonski predsednikin nekdanji minister za zdravjesta danes prevzela začasne akreditacije evropskih poslancev, potem ko je Sodišče EU v četrtek odločilo, da izvoljenim evropskim poslancem pripada imuniteta.»To je dan veselja, ne le za naju ampak za vse, ki verjamejo v Evropo, ki temelji na volji njenih državljanov,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Puigdemont, ki je nosil modro priponko evropskega poslanca. Spomnimo, katalonska osamosvojitelja z delom v evropskem parlamentu junija nista mogla začeti, ker nista bila registrirana člana institucije – registrirala bi se lahko samo v Španiji, kjer pa jima grozi aretacija zaradi dogajanja, povezanega s poskusom osamosvojitve Katalonije jeseni 2017.Poleg Puigdemonta in Comína je bil za evroposlanca izvoljen tudi nekdanji katalonski podpredsednik, ki je bil oktobra zaradi vstajništva in zlorabe javnih sredstev obsojen na 13 let zapora. Sodišče EU je v četrtek odločilo, da mu pripada imuniteta evropskega poslanca, zato bi ga bila morala Španija izpustiti iz pripora in mu omogočiti potovanje na ustanovno sejo parlamenta. Na Sodišču EU so nato za AFP pojasnili, da odločitev o imuniteti »velja za vse evropske poslance, torej tudi za Puigdemonta in Comína«. Junqueras je že zahteval izpustitev.