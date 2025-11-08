Katar naj bi z obveščevalci skušal diskreditirati domnevno žrtev spolnih zlorab glavnega tožilca ICC

Khan Khan je obtožbe zanikal in je tudi sam zahteval preiskavo očitkov. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

Zasebne obveščevalne agencije naj bi na zahtevo Katarja skušale diskreditirati žensko, ki je glavnega tožilca Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) obtožila spolnih zlorab , je v četrtek poročal časnik The Guardian.

Katar je nato v petek obtožbe označil za neutemeljene, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je poročal The Guardian, je bil cilj operacije zbrati informacije, ki bi lahko žensko diskreditirale. Med drugim naj bi iskali tudi njene morebitne povezave z Izraelom. Katarski medijski urad je v odzivu obtožbe označil za neutemeljene. »Te trditve so del usklajene kampanje, ki jo vodijo določeni slabi akterji,« je dodal.

Urad ZN za notranji nadzor je preiskavo proti Khanu začel novembra lani, po poročanju medijev pa naj bi bil tožilec obtožen spolnih zlorab uslužbenke svojega urada. Khan je obtožbe zanikal in je tudi sam zahteval preiskavo očitkov.

Khan je glavni tožilec sodišča od leta 2021. Na njegovo zahtevo sta bila med drugim izdana mednarodna naloga za prijetje ruskega predsednika Vladimirja Putina zaradi suma vojnih zločinov v Ukrajini ter za aretacijo izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja zaradi domnevnih vojnih zločinov na območju Gaze.