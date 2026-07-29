Katastrofe odpirajo vrsto občutljivih vprašanj

Ko je 28. julija 1976 močan potres razdejal industrijsko mesto Tangshan v kitajski provinci Hebei, je bilo to za številne Kitajce predznamenje velikih sprememb. Seveda je bila največja skrb, kako poskrbeti za preživele in kako iz ruševin izvleči trupla vseh 240.000 žrtev (nekateri zgodovinarji trdijo, da je bilo žrtev 300.000) v tem mestu, pa tudi v bližnjem Tianjinu, kjer je potres prav tako porušil več poslopij. Po strahotnem šoku, ki ga je zgodaj zjutraj izzval primarni potres, nato pa 16 ur po njem še tektonski stresljaji skorajda iste moči, je med ljudmi po vsej državi zavladal grozljiv občutek. Ta se je nanašal na politični potres, ki je že lebdel v zraku. Ko se je začela tresti zemlja, so številni Kitajci v okolici epicentra najprej pomislili, da je Sovjetska zveza končno odvrgla ...