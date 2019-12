Katedrala Notre Dame prvič po letu 1803 brez polnočnice

FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

V pariški katedrali Notre Dame po uničujočem aprilskem požaru letos prvič po več kot 200 letih v torek zvečer ni bilo polnočnice. S težkim srcem so se francoski katoličani namesto tega zbrali v nekaj sto metrov oddaljeni cerkvi Saint Germain l'Auxerrois. Mašo je daroval župnik katedrale, prav tako je pel zbor katedrale.Delavci medtem nadaljujejo dela na katedrali, ki je v požaru 15. aprila ostala brez 93 metrov visokega stolpiča iz 19. stoletja in strehe iz 12. stoletja ter številnih dragocenih artefaktov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Od leta 1803, tudi med nacistično okupacijo med drugo svetovno vojno, je v katedrali vedno potekala polnočnica. Zaprta je bila samo med protikatoliškim revolucionarnim obdobjem konec 18. in v začetku 19. stoletja.Francoski predsednikje določil pet let za popolno obnovo osem stoletij stare katedrale, ki je že mesece obdana z gradbenimi odri, nad njo pa se dviga žerjav. Za obnovo so po podatkih francoskega ministrstva za kulturo zbrali skoraj milijardo evrov.Pariški tožilci sumijo, da je bil požar posledica malomarnosti. Junija so začeli preiskavo, ki kaže, da bi lahko bil vzrok cigaretni ogorek ali napaka na električni napeljavi.Notre Dame je ena največjih znamenitosti francoske prestolnice. Stoji v samem osrčju Pariza na otoku Ile de la Cite sredi Sene. Od leta 1991 je del svetovne kulturne dediščine pod zaščito Unesca.