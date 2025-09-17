  • Delo d.o.o.
    Svet

    Katere evropske države ponujajo najvišje subvencije za nakup električnega vozila

    Med države z najvišjimi subvencijami se je uvrstila tudi Slovenija.
    Višina subvencije je pogosto odvisna od višine cene električnega vozila. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
    Višina subvencije je pogosto odvisna od višine cene električnega vozila. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
    Ma. J.
    17. 9. 2025 | 14:17
    17. 9. 2025 | 14:35
    4:03
    Medtem ko evropske države nudijo vsaj del subvencije za nakup električnega vozila, države na jugu Evrope ponujajo največje olajšave. V letu 2025 so to Italija, sledita pa ji Poljska in Grčija, kažejo raziskave portala Euronews.

    Prodajo električnih vozil v Evropi kljub subvencijam zavirajo premajhno število polnilnic in previsoke cene električnih vozil. Vlade ponujajo različne načrte za nakup vozil, ki ne proizvajajo emisij ogljikovega dioksida, da bi dosegle cilj Evropske unije za zmanjšanje emisij. Do leta 2030 morajo nova vozila zmanjšati količino emisij ogljikovega dioksida za 55 odstotkov.

    Razstava v Münchnu: Evropa še diha, Kitajska napada, prihodnost je električna

    Evropsko združenje proizvajalcev avtomobilov (ACEA) je aprila objavilo poročilo, katere države za nakup električnega vozila ponujajo največje ugodnosti. Glede na zadnje podatke evropskih vlad – ki ne vključujejo regionalnih ali lokalnih subvencij – največje ugodnosti ponuja Italija, in sicer 11.000 evrov oziroma 30 odstotkov cene novega električnega avtomobila. Višina subvencije je odvisna od višine cene avtomobila. Električna vozila, dražja od 42.000 evrov, niso upravičena do subvencije. Kljub visokim ugodnostim, ki jih ponuja italijanska vlada, je prodaja električnih vozil v Italiji zelo slaba, navajajo v raziskavi ACEA.

    Višina subvencije v Grčiji in na Poljskem je okoli 9000 evrov. V Grčiji država krije še dodatnih 2000 evrov, če kupec staro vozilo pripelje na odpad, in dodatnih tisoč, če je kupec mlajši od 29 let. Poleg tega so imetniki električnih vozil upravičeni do stroška registracije, tisti z najmanj emisijami tudi do stroška cestnine. Enako velja na Poljskem.

    Slovenija spada med države z eno višjih subvencij, in sicer država krije do 7200 evrov za nakup električnega vozila v vrednosti do 35.000 evrov. Poleg tega ob registraciji plačajo najnižji možni strošek.

    Višina davka odvisna od emisij ogljikovega dioksida

    Skandinavske države, ki imajo največje število električnih vozil v Evropi, ne ponujajo najvišjih neposrednih subvencij, kot denimo Italija, Grčija in Poljska. Lastnikom za električna vozila na Norveškem ni treba plačati davka, stroška uvoza in registracije. Znižali so tudi letne stroške cestnin in stroškov trajektov. Na Danskem lastniki vozil z nizko stopnjo emisij plačajo 40 odstotkov stroška registracije z dodatno olajšavo v višini 22.170 evra, navajajo pri Euronews. Višina davka za lastništvo avtomobila je na Danskem odvisna od emisij ogljikovega dioksida vozila.

    Merz: Omejevanje vrste pogona za vozila je napaka

    Avstrija je subvencije za električna vozila ukinila, Švedska pa jih pripravlja. V Stockholmu so predlagali subvencijo v višini skoraj 5000 evrov za 36 mesecev, a le za podeželske družine z nizkim prihodkom. Če bo predlog sprejet, bo začel veljati z januarjem 2026. Nove rešitve iščejo tudi na Finskem, kjer bodo za zamenjavo avtomobila, starejšega od deset let, za električno vozilo podelili subvencijo v višini 2500 evrov.

    Francija je znižala višino subvencije, a še vedno ponuja tisoč evrov ugodnosti za vsak nakup električnega vozila, ki je bilo narejeno v EU in stane manj kot 47.500 evrov.

