Nedavni dogodki pričajo o presenetljivih geostrateških zasukih na južnem Kavkazu, je ugotovil profesor politologije Beka Čedija iz Tbilisija. V sveži analizi za mnenjsko središče Jamestown Foundation iz Washingtona je popisal, kakšen je v njegovi regiji geopolitični razvoj po pred kratkim podpisanem mirovnem sporazumu med Armenijo in Azerbajdžanom.

Armenija je bila prej desetletja pod pokroviteljstvom Rusije, Azerbajdžan pa je poskušal ohranjati ravnovesje v odnosih do obeh velesil. V tej regiji je bila Gruzija edina država, ki je bila zadnjih 30 let zanesljiva partnerica Zahoda. Zdaj pa se je vse obrnilo na glavo. »Armenija in Azerbajdžan se hitro premikata proti Zahodu, Gruzija pa se od njega oddaljuje in se približuje Rusiji in Kitajski,« je zapisal gruzijski politolog.

To, da je Tbilisi v čedalje boljših odnosih s Pekingom, ni velika skrivnost. Gruzija je podprla načelo ene Kitajske, z njo je pred dvema letoma sklenila strateško partnerstvo, med državama veljata sporazuma o prosti trgovini in brezvizumskem režimu. Kitajska povečuje naložbe v Gruziji kot del širših načrtov za vzpostavitev koridorja za trgovino z Evropo, ki bi obšel tako Rusijo kot Sueški prekop.

Bolj za lase so privlečene trditve o gruzijskem približevanju Rusiji, česar oblasti v Tbilisiju obtožuje tudi opozicija. Ozemlji zamrznjenega konflikta, Abhazija in Južna Osetija, ki jima je Rusija po kratkotrajni vojni z Gruzijo leta 2008 priznala neodvisnost, z njima pa v zadnjem času še poglablja odnose, sta Tbilisiju prevelik trn v peti, da bi privolil v predloge Moskve o otoplitvi odnosov.

»Intelektualno leno je gruzijsko vlado označiti za prokremeljsko zgolj zato, ker se želi izogniti vpletanju v še eno drago vojno z Rusijo, ki bi jo vsaj spremenila v ekonomsko propadlo državo, kot je Ukrajina,« je nekdanji britanski diplomat Ian Proud zapisal v svežem članku za ameriško mnenjsko središče Quincy Institute for Responsible Statecraft.

Trump zanemaril Gruzijo

O tem, da jih ukrajinski zavezniki potiskajo v vojno oziroma hočejo v Gruziji odpreti »drugo fronto« proti Rusiji, se v Tbilisiju pritožujejo že od začetka ruskega napada na Ukrajino, ki se je začel pred 1289 dnevi. V vladajoči stranki Gruzijske sanje so prepričani, da je bilo njihovo nasprotovanje vpletanju v vojno glavni razlog za poslabšanje odnosov s prejšnjo ameriško administracijo in Evropsko unijo – ne pa uvajanje od Američanov prepisanega zakona o tujih agentih ali preganjanje netradicionalnih spolnih skupnosti.

Ko se je januarja zgodila zamenjava v Beli hiši, so tudi v Tbilisiju pričakovali spremembo oziroma otoplitev odnosov z ZDA, ki so se ohladili zlasti v odhajajočem obdobju predsednika Joeja Bidna. Ker te še niso dočakali, je na začetku tedna gruzijski predsednik Mihail Kavelašvili ameriškemu kolegu Donaldu Trumpu napisal odprto pismo, v katerem se je pritožil, da ameriška administracija posveča premalo pozornosti odnosom z Gruzijo.

Po njegovih besedah je obnovitev strateškega partnerstva z ZDA, ki ga je Bidnova administracija prekinila »le nekaj tednov pred vašo inavguracijo«, ena od prednostnih nalog gruzijske zunanje politike. Kavelašvili je zapisal, da so njegovi sodržavljani presenečeni, ker je Trump povsem zanemaril Gruzijo, hkrati mu je uspelo v nekaj mesecih po prihodu na oblast vzpostaviti tesne odnose z vsemi gruzijskimi sosedami – omogočil je podpis mirovnega sporazuma med Azerbajdžanom in Armenijo, aktivno sodeluje s turškimi oblastmi in je celo obnovil partnerstvo z Vladimirjem Putinom.

Gruzijski predsednik, ki mu v opoziciji ne priznavajo legitimnosti, se je v pismu pritožil, da v njegovi državi namesto Trumpove administracije ameriško zunanjo politiko še vedno vodijo predstavniki »globoke države«, »ki z uporabo tradicionalnih ostrih metod, vzpostavljenih po vzoru USAID, Nacionalnega sklada za demokracijo in drugih podobnih organizacij, še vedno poskušajo destabilizirati in porušiti mir v Gruziji«. »Štirje poskusi revolucije, ki jih je v Gruziji organizirala 'globoka država', so bili onemogočeni predvsem zaradi modrosti, izkušenj in načelnosti gruzijskega ljudstva,« je dodal Kavelašvili.