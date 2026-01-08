Kazaški oligarh nakazal milijone nekdanjemu britanskemu princu

Na dan prihajajo sumljive denarne transakcije nekdanjega britanskega princa Andrewa. V korupcijski škandal sta vpletena še kazaški oligarh Timur Kulibajev, znan tudi kot naftni princ, in podjetje Enviro Pacific Investments.

Andrew Mountbatten-Windsor je leta 2007 Kulibajevu prodal posest Sunninghill Park za 15 milijonov funtov (okoli 17 milijonov evrov). Nakup je že v tistem času vzbujal sume, saj se posestvo, znano po neokusnem videzu, ki je spominjalo na britanski supermarket Tesco, šest let ni uspelo prodati. Nato pa je zanj naftni princ plačal tri milijone funtov več od izklicne cene in kar sedem milijonov več od tržne vrednosti posestva, poroča BBC.

Timur Kulibajev je zet nekdanjega predsednika Kazahstana in eden najbolj vplivnih podjetnikov v centralnoazijski naftni industriji.

Istega leta so britanski davkoplačevalci opazili, da si je Andrew nakopal račun v višini 57 tisoč funtov za let v Kazahstan kot uradni trgovski odposlanec. Leta 2012 so italijanski preiskovalci ugotovili, da je bilo podjetje Enviro Pacific Investments, s katerim je oligarh odkupil posest, vpleteno v korupcijo.

Razkrivanje korupcije v Italiji

O vpletenosti podjetja v korupcijo so izvedeli preko podjetja Aventall, ki ga je italijanski naftni mogotec Agostino Bianchi uporabil, da je podkupil Kulibajeva. Aventall je upravljal Massimo Guidotti. Med sojenjem tega primera so odkrili e-mail, v katerem naj bi Guidotti razvrstil kazaške oligarhe glede na njihovo vplivnost. Kulibajevu je dodelil maksimalno število točk.

Kasneje so ugotovili, da naj bi Aventall nakazoval korupcijska plačila podjetju Enviro Pacific Investments. Plačila naj bi bila v višini 3,27 milijona funtov, odkrili so jih 755 tisoč funtov. Kulibajev zanika vse očitke podkupnin, so pa njegovi odvetniki priznali, da si je izposodil šest milijonov funtov od Enviro Pacific Investments za nakup Sunninghill Park.

Posestvo so porušili leta 2016, na njegovem mestu pa zgrajena nova vila, ki tako kot stara, nikoli ni imela rezidenta. Komentiranja o domnevni korupciji sta se vzdržala Andrew Mountbatten-Windsor, tako kot Buckinghamska palača.