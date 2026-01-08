  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Kazaški oligarh nakazal milijone nekdanjemu britanskemu princu

    Andrew Mountbatten-Windsor naj bi dobil velike vsote denarja preko oligarha in podjetja, vpletenega v korupcijo.
    Od 2004 v Veliki Britaniji velja strožje preverjanja vira sredstev in identifikacija lastnika ob nakupu nepremičnine.FOTO: Dado Ruvic/Reuters 
    Galerija
    Od 2004 v Veliki Britaniji velja strožje preverjanja vira sredstev in identifikacija lastnika ob nakupu nepremičnine.FOTO: Dado Ruvic/Reuters 
    Mi. J.
    8. 1. 2026 | 13:36
    8. 1. 2026 | 13:40
    2:47
    A+A-

    Na dan prihajajo sumljive denarne transakcije nekdanjega britanskega princa Andrewa. V korupcijski škandal sta vpletena še kazaški oligarh Timur Kulibajev, znan tudi kot naftni princ, in podjetje Enviro Pacific Investments.  

    image_alt
    Britanski kabinet pod pritiskom zaradi umaknjenih dokumentov o Andrewu

    Andrew Mountbatten-Windsor je leta 2007 Kulibajevu prodal posest Sunninghill Park za 15 milijonov funtov (okoli 17 milijonov evrov). Nakup je že v tistem času vzbujal sume, saj se posestvo, znano po neokusnem videzu, ki je spominjalo na britanski supermarket Tesco, šest let ni uspelo prodati. Nato pa je zanj naftni princ plačal tri milijone funtov več od izklicne cene in kar sedem milijonov več od tržne vrednosti posestva, poroča BBC.

    Timur Kulibajev je zet nekdanjega predsednika Kazahstana in eden najbolj vplivnih podjetnikov v centralnoazijski naftni industriji.

    Istega leta so britanski davkoplačevalci opazili, da si je Andrew nakopal račun v višini 57 tisoč funtov za let v Kazahstan kot uradni trgovski odposlanec. Leta 2012 so italijanski preiskovalci ugotovili, da je bilo podjetje Enviro Pacific Investments, s katerim je oligarh odkupil posest, vpleteno v korupcijo.

    Razkrivanje korupcije v Italiji

    O vpletenosti podjetja v korupcijo so izvedeli preko podjetja Aventall, ki ga je italijanski naftni mogotec Agostino Bianchi uporabil, da je podkupil Kulibajeva. Aventall je upravljal Massimo Guidotti. Med sojenjem tega primera so odkrili e-mail, v katerem naj bi Guidotti razvrstil kazaške oligarhe glede na njihovo vplivnost. Kulibajevu je dodelil maksimalno število točk. 

    image_alt
    Starmer: Andrew naj poda izjavo v ameriški preiskavi o Jeffreyju Epsteinu

    Kasneje so ugotovili, da naj bi Aventall nakazoval korupcijska plačila podjetju Enviro Pacific Investments. Plačila naj bi bila v višini 3,27 milijona funtov, odkrili so jih 755 tisoč funtov. Kulibajev zanika vse očitke podkupnin, so pa njegovi odvetniki priznali, da si je izposodil šest milijonov funtov od Enviro Pacific Investments za nakup Sunninghill Park.

    Posestvo so porušili leta 2016, na njegovem mestu pa zgrajena nova vila, ki tako kot stara, nikoli ni imela rezidenta. Komentiranja o domnevni korupciji sta se vzdržala Andrew Mountbatten-Windsor, tako kot Buckinghamska palača.  

    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Zloraba položaja

    Nezakonito je izdajal zdravniška spričevala

    Cenjeni zdravnik Nardo Stegel je priznal zlorabo uradnega položaja ali pravic.
    Moni Černe 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Tragična smrt

    Odprl pipo, ki je bila pod napetostjo, za smrt krivijo električarja

    Zaradi usodne nesreče se zagovarjata električar Tomislav Pekolj in delodajalec Branko Matjaš.
    Tanja Jakše Gazvoda 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Finančne mahinacije

    Novo razkritje: Venezuela je v petih letih v Švico pripeljala 127 ton zlata

    Švicarske oblasti teh podatkov prej niso javno objavljale, kar je v skladu z dolgoletno tradicijo finančne diskretnosti države.
    7. 1. 2026 | 15:52
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Povečajte produktivnost v 2026: vseživljenjski Office in Windows že od 13 EUR

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Najbolj reguliran operater v EU? Telekom Slovenije: pravila dušijo naložbe

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Za vlagatelje je največji izziv obvladovanje čustev

    Pri vlaganju imaš pogosto dovolj informacij, poudarja Melita Rajgelj Ozebek, ključno pa je razumeti, da ne vstopaš na vrhu in ne izstopaš na dnu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 7. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Certifikat CSC

    Priznanje za trajnostno delovanje v gradbeni industriji

    Neodvisen certifikacijski sistem CSC prepoznava trajnostno uspešnost podjetij v dobavni verigi betona.
    Milka Bizovičar 6. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    korupcijaVelika BritanijaZdruženo kraljestvoprinc Andrew

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Korupcija

    Kazaški oligarh nakazal milijone nekdanjemu britanskemu princu

    Andrew Mountbatten-Windsor naj bi dobil velike vsote denarja preko oligarha in podjetja, vpletenega v korupcijo.
    8. 1. 2026 | 13:36
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Po prestopu Vatovca v SD

    Golob: Prestopi v predvolilnem času ne koristijo nikomur

    Zaradi prestopa je nekoliko zaskrbljen, a po njegovih besedah ne bo vplival na medsebojne odnose v koaliciji. Ta ostaja trdna in zavezana k ponovitvi mandata.
    8. 1. 2026 | 13:29
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nista poleteli na toplo

    Štorklji sta si sredi mrzle zime zavetje našli na strehi župnišča

    Iz poročil DOPPS o monitoringu ptic izhaja, da so zimska opažanja belih štorkelj pri nas še vedno redka, a jih je v zadnjem desetletju več kot v preteklosti.
    8. 1. 2026 | 13:09
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (8. 1.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 8. 1. 2026 | 13:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Rusija bo tuje vojake v Ukrajini obravnavala kot legitimne tarče

    Medtem se napadi Rusije v že skoraj štiriletni ofenzivi na Ukrajino nadaljujejo.
    8. 1. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nista poleteli na toplo

    Štorklji sta si sredi mrzle zime zavetje našli na strehi župnišča

    Iz poročil DOPPS o monitoringu ptic izhaja, da so zimska opažanja belih štorkelj pri nas še vedno redka, a jih je v zadnjem desetletju več kot v preteklosti.
    8. 1. 2026 | 13:09
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (8. 1.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 8. 1. 2026 | 13:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Rusija bo tuje vojake v Ukrajini obravnavala kot legitimne tarče

    Medtem se napadi Rusije v že skoraj štiriletni ofenzivi na Ukrajino nadaljujejo.
    8. 1. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo