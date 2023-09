Kazenska obtožnica proti Hunterju Bidnu

Sin ameriškega predsedenika Joeja Bidna je dočakal prvo kazensko obtožnico. Posebni preiskovalec David Weiss je Hunterja Bidna obtožil nakupa strelnega orožja kljub odvisnosti od mamil ter laganja o tem in zaradi dejanja iz leta 2018 mu grozi do 25 let zapora.

Težave danes 53-letnega prvega sina zaradi odvisnosti od mamil in kaotičnega osebnega življenja so dobro znane iz njegovega prenosnega računalnika, pozabljenega v delawarski popravljalnici. Vdova pokojnega brata Beauja Hallie, s katero je bil zapleten v intimno razmerje, je pištolo v strahu, da bo naredil samomor, vrgla v smetnjak pred trgovino v bližini šole v Wilmingtonu. Po Hunterjevih navedbah jo je pomagala iskati policija, menda zaman, posebni preiskovalec pa sedanjega prvega sina ZDA obtožuje predvsem prikrivanja odvisnosti od mamil med nakupom strelnega orožja.

Nekdanjemu odvisniku od mamil grozijo kazenske obtožnice. FOTO: Mandel Ngan/AFP

Za takšne obtožbe v Delawaru grozi kazen do 25 let zapora, pa čeprav obstaja tudi možnost pogojne kazni v kombinaciji s visoko denarno. Porota bo morda razumela stiske nekdanjega odvisnika od mamil, v sedanji obtožnici pa ni določila o imunosti na vse druge morebitne obtožbe, ki je v prvi julijski obtožnici tožilca Weissa zmotilo sodnico Maryellen Noreika. Žvižgača davčne uprave sta pod prisego govorila tudi o drugem posebnem obravnavanju sina nekdanjega podpredsednika in sedanjega predsednika ZDA, ki med drugim ni plačal dveh milijonov dolarjev davčnih obveznosti.

Kongresne republikance bolj kot sin zanima oče in so proti Joeju Bidnu pravkar sprožili preiskavo zaradi sumov zlorabe oblasti, obstrukcije preiskav in vpletenosti v »kulturo korupcije«. Dva nekdanja poslovna partnerja Hunterja Bidna sta pričala o vpletenosti njegovega očeta v milijonske posle v Ukrajini, na Kitajskem in drugje, po mnenju enega od njiju naj bi bil Joe »big guy« z desetimi odstotki vseh poslov.

Republikanski predsednik predstavniškega doma Kevin McCarthy hoče vedeti, kaj je o sinovih poslih vedel nekdanji podpredsednik in sedanji predsednik Joe Biden. FOTO: Elizabeth Frantz/Reuters

Sam Biden se je pred kamerami ponašal z izsiljevanjem Ukrajine do odstavitve tožilca, ki je preiskoval proizvajalca zemeljskega plina Burismo. S sedenjem v upravnem odboru tega podjetje je Hunter prejemal skoraj milijon dolarjev na leto, domnevno brez kakršnih koli energetskih izkušenj in že odvisen od mamil. Republikanci so poročali tudi o bančnih prijavah visokih nakazil iz tujine na slamnata podjetja številnih članov Bidnove rodbine.