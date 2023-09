Kažipot do Evrope več hitrosti

V nadaljevanju preberite:

Da Evropska unija s svojimi strukturami ne bo več mogla delovati, ko bo imela 30, 32 ali 35 držav, je že postala mantra bruseljskih razprav. Jasne smeri, kako in kdaj bi se lahko notranje reformirala, ni. Gotovo je le, da bo pot trnova. Kažipot je poskušalo narediti ducat francoskih in nemških strokovnjakov, ki so na pobudo Berlina in Pariza pripravili poročilo o reformiranju in širjenju Unije za 21. stoletje.

Skupina ekspertov predlaga tako širjenje kot poglabljanje EU. Da bi Unija sploh lahko delovala, predlagajo odpravo odločanja s soglasjem. Predvsem Madžarska in Poljska v zadnjih letih pogosto izsiljujeta z vetom. Med institucionalnimi spremembami zagovarjajo bolj pragmatično delovanje kolegija evropske komisije. Zagovarjajo tudi diferenciacijo EU navznoter in navzven. V jedru bi bile države z evrom, schengnom, obrambnim sodelovanjem.