Ni jasno, ali je izraelska vojska že dobila ukaz za ustavitev ognja

Pogoji prve faze dogovora o premirju v Gazi so začeli veljati po tem, ko je izraelska vlada odobrila načrt, ki so ga posredovale ZDA. Ni pa jasno, ali je premier Benjamin Netanjahu vojski že ukazal, naj ustavi napade.

ZDA pošiljajo na Bližnji vzhod 200 vojakov, ki bodo skupaj z vojaki iz Egipta, Katarja, Turčije in Združenih arabskih emiratov nadzirali izvajanje načrta, je povedal visoki uradnik. »Noben ameriški vojak ne bo vstopil v Gazo,« je dodal drugi uradnik za CNN.

Dogovor, ki ga je skenil Hamas z Izraelom vključuje izpustitev vseh talcev, umik izraelske vojske do dogovorjene točke ter izpustitev dela palestinskih zapornikov. Hamas je sporočil, da mora biti pred izpustitvijo talcev sprejeta »uradna razglasitev konca vojne«.