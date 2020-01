Kdo bi lahko premagal Donalda Trumpa?

Ameriške volitve bodo šele novembra, predvolilna kampanja pa je že v crescendu, in to še najmanj zaradi uradnih izzivalcev republikanskega predsednika Donalda Trumpa. Predstavniški dom kongresa z demokratsko večino nadaljuje proces razrešitve, spori zaradi Ukrajine, Irana, priseljevanja, davčne politike in vsega drugega, kar je bilo v preteklih treh letih na dnevnem redu Bele hiše, se razgrevajo po vsej državi. Republikanski prvak povsod vzbuja zelo nasprotujoča čustva sovraštva ali privrženosti.A bo vendarle bistveno tudi, kdo bo demokratski izzivalec – ali pa bo spet izzivalka? Senatorka iz Massachusettsa Elizabeth Warren ...