FOTO:Kdo bi lahko premagal republikanskega predsednika Trumpa?

Nekdanjega župana New Yorka Bloomberga je še posebej ostro napadala senatorkas iz Massachusettsa Elizabeth Warren. Foto Mario Tama Afp

Demokratični socialist Bernie Sanders velja za favorita. Foto Mario Tama Afp

Kdo bo lahko premagal republikanskega predsednika Donalda Trumpa? Foto Kevin Lamarque Reuters

New York – »Nastopamo proti milijarderju, ki ženske imenuje debele babe in lezbijke s konjskimi obrazi in ne govorim o, govorim o županu,« je v Las Vegasu obtoževala senatorka. Prvo televizijsko soočenje 78-letnega lastnika službe za posredovanje finančnih informacij Bloomberg L.P. ter tiskovne agencije Bloomberg News z drugimi demokratskimi predsedniškimi kandidati je potekalo v znamenju ogorčenih obtožb nanj tudi s strani senatorjevin, nekdanjega podpredsednikain nekdanjega župana South BendaŠtirinajstega najbogatejšega Zemljana so napadali tudi zaradi ostre politike do temnopoltih med njegovim bojem proti kriminalu v New Yorku, pa čeprav se je zaradi tega opravičil – ali pa prav zato. Bloombergova zatrjevanja, da lahko novembra le on premaga republikanskega predsednika Donalda Trumpa, na druge kandidate niso naredila veliko vtisa in še posebej ne na vermontskega senatorja Bernieja Sandersa, ki vodi na zadnjih raziskavah javnega mnenja tako v vseh ZDA kot v Nevadi, ki bo strankarske volitve izvedla v soboto. Sandersa so bolj sredinski kandidati napadali zaradi zavzemanja za razširitev zdravstvenega zavarovanja za starejše na vse Američane, a se 78-letni demokratični socialist ni pustil zmesti. Navajal je druge primerljive države s Kanado in evropskimi na čelu, ki zdravstveno zavarujejo vse svoje prebivalce in za to porabijo manj denarja kot ZDA.Senatorka iz Minnesote Klobucharjeva, ki se je na zadnjih soočenjih zlasti dobro odrezala, jih je slišala zato, ker se med nedavnim nastopom ni spomnila imena predsednika Mehike, nekdanji župan Buttigieg, ker ga podpirajo številni milijarderji. Nekdanji podpredsednik Biden je z napadi na vse druge kandidate poskušal vrniti položaj favorita, a se na strankarskih volitvah v Iowi in New Hampshireu ni uvrstil na sam vrh in mu tega ne napovedujejo niti v Nevadi. Tako kot Bloomberg, ki na prvih treh strankarskih merjenjih moči sploh ne nastopa, tudi drugi bolj računajo na »super torek« v začetku marca, ko bo o svojih kandidatih odločalo kar štirinajst zveznih držav.Republikanski prvak Donald Trump napoveduje, da se bo branil z vsemi sredstvi. Med poudarjanjem svojih gospodarskih in drugih dosežkov je sinoči presenetil z odločitvijo, da bo vodstvo ameriških obveščevalnih služb prevzel veleposlanik ZDA v Nemčiji Richard Grenell, ki velja za enega bolj lojalnih predsednikovih privržencev. Tudi to imeniovanje nakazuje odločenost za razčiščevanje samih temeljev afer, ki z očitano rusko ali ukrajinsko navezo pretresajo njegov predsedniški mandat.