Kdo bi sploh lahko zastopal Evropo?

Diplomatska prizadevanja za končanje vojne, prihodnje financiranje Ukrajine in z njim vse bolj prepleteno odločanje o prihodnjem večletnem evropskem proračunu bodo glavne teme neformalnega vrha EU v petek v Dublinu. Vprašanj, ki se postavljajo vodstvu institucij EU in držav članic v zvezi z mirovnimi pogajanji, ne primanjkuje.

Bistveno naj ne bi bilo, ali EU predstavlja ena ali več oseb, ampak »da imamo eno koherentno sporočilo, o katerem se vsi strinjamo«. O tem, ali in kako bodo prispevale k varnostnim jamstvom, bodo morale države članice tako ali tako odločiti same. Na ravni EU se bodo po navedbah virov skupaj ukvarjali z vprašanji, kot so reparacije, sankcije in ukrajinski pristopni proces.