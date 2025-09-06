Kdo bi zmagal, če bi se začela vojna med Kitajsko in Ameriko

V nadaljevanju preberite:

Eisenhowerjev govor se mi je znova prikradel v misli ta teden, ko se je pod usklajenimi koraki več kot 12.000 kitajskih vojakov tresel Trg nebeškega miru v Pekingu in je v primerjavi s tem slika iz Washingtona delovala bledo ter je, kot je dejal nekdanji ameriški predsednik, v resnici vzbujala bolj vtis šibkosti kot superiornosti. Seveda so parade kljub vsemu vedno predvsem površen prikaz tistega, kar bi država, ki jih prireja, želela pokazati lastni naciji in svetu, nekakšna oblika militarističnega »urbi et orbi«, in za strogo zategnjenimi uniformami in bleščečim orožjem nujno ne obstaja takšna sila, kakršna je videti, ko vse skupaj bobni prek glavnega trga, kot se je dogajalo v sredo.