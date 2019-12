Kdo bo komu ukradel srce in volivce

Ivan Pernar in Katarina Peović se nista hotela rokovati s predsednico Kolindo Grabar Kitarović. FOTO: Cropix

Dogodek je, če se predsednica ne osramoti

Tekmec z leve soliden, s skrajne desne razočaral

Med obrobnimi kandidati je pritegnil pozornost gledalcev nastop Daria Juričana, ki se je za volitve preimenoval v zagrebškega župana Milana Bandića. FOTO: Cropix

Število volivcev v diaspori narašča, doma pada

Torkovo prvo in edino televizijsko soočenje pred predsedniškimi volitvami na Hrvaškem je bilo vse prej kot razburljivo. Predsednica se je dobro odrezala, analitiki so pozitivno ocenili tudi nastop njenega tekmeca, medtem ko so nastopocenili za popolno razočaranje. Pozornejši opazovalci so ujeli nekaj zabavnih iskric in ugibali o simpatijah med predsednico in obrobnim kandidatom, ki kandidira pod imenom zagrebškega županaV nedeljo bo na Hrvaškem prvi krog sedmih predsedniških volitev po vrsti. Če sedanja predsednicane bo zmagala oziroma dobila naslednika v prvem krogu, kar je po dosedanjih javnomnenjskih anketah zelo verjetno, bodo volivci o zmagovalcu odločali v drugem krogu, ki bo 5. januarja.Politični analitikje za hrvaške medije ocenil, da je bilo soočenje dolgočasno, največja novica je bila, da »se predsednica ni osramotila«. Kaj natanko je imel v mislih, ni pojasnil, je pa Kolinda Grabar Kitarović z dosedanjimi predvolilnimi nastopi podarila kritikom obilo streliva. Zgolj na predvolilnem nastopu v Osijeku so kritiki nabrali kup posnetkov, ki jih opremljene s posmehljivimi komentarji delijo na družbenih omrežjih. Največ prahu v državi, ki jo pesti množično odseljevanje mladih in izobraženih, je dvignila obljuba, da bo hrvaškim mladim uredila službe za 8000 evrov na mesec. Z izjavo »je kot moj sin, moj Lukica!« je požela bučen aplavz v Osijeku, ta izjava je tudi del videokompilacije Pet najbolj norih Kolindinih izjav.Analitiki so se strinjali, da je nekdanji premier in kandidat levosredinske SDPna soočenju dobro unovčil politično kilometrino in nastop spodobno izpeljal. Milanovića so predvolilne ankete postavile na drugo mesto za Kolindo Grabar Kitarović. Tretji po anketah, pevec Miroslav Škoro, ki je blizu volivcem skrajne desnice, se je po ocenah analitikov slabo odrezal. Je pa Škoro razburil javnost z izjavo, da bi mu zgolj kraja glasov preprečila uvrstitev v drugi krog.Med obrobnimi kandidati je pritegnil pozornost gledalcev nastop Daria Juričana, ki se je za volitve preimenoval v zagrebškega župana Milana Bandića, volivcem pa obljublja legalizacijo korupcije. Pozorne opazovalce je navdušil s spogledovanjem s predsednico in po družbenih omrežjih so zakrožila ugibanja o političnem paru v slogu Romea in Julije.V nedeljo se bo lahko udeležilo volitev 3.854.747 ljudi, to je 75.466 več kot na prejšnjih predsedniških volitvah leta 2014. Volivcev s stalnim prebivališčem na Hrvaškem je 3.677.904 ali 93.000 manj kot pred petimi leti. To bi lahko bila posledica povečanja števila polnoletnih državljanov, ki so v zadnjih petih letih zapustili Hrvaško, ali porasta umrlih volivcev. Zunaj meja Hrvaške je 176.843 volilnih upravičencev, na prejšnjih predsedniških volitvah je bilo upravičencev iz diaspore komaj 8328, a so se od tedaj spremenila pravila in Hrvate v diaspori po novem samodejno vpišejo na seznam volilnih upravičencev, takoj ko pridobijo osebno izkaznico Hrvaške.