Kdo bo na čelu naslednjega svetovnega reda?

Obdobje, v katerem je svetovni red temeljil na ameriškem monopolu nad vojaško in gospodarsko močjo ter na ameriških vrednotah, se je končno izteklo, s tem pa se je končalo tudi dolgo obdobje stabilnosti v Evropi. Svet je postal precej bolj nemiren in negotov, bližnja prihodnost pa bo prinesla še več nestabilnosti. V preteklosti so se obrisi svetovnega reda jasno odražali v formatu G7 oziroma G8, ki je združeval vodilne industrializirane države. Zdaj pa obstajajo konkurenčni formati, kot so šanghajska organizacija za sodelovanje pod vodstvom Kitajske, Evrazijska gospodarska unija pod vodstvom Rusije ter BRICS+ (Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska, Južna Afrika in še pol ducata drugih članic ter deset partnerskih držav) – vsi pa so sestavljeni pretežno iz gospodarstev v vzponu. Ameriška ...