Kdo bo plačal račun za kitajsko-ameriško romanco?

Dva dni po tem, ko sta ameriški predsednik Donald Trump in kitajski namestnik premiera Liu He podprla »prvo fazo« trgovinskega sporazuma, je vodstvo v Pekingu objavilo, da je drugo največje gospodarstvo na svetu lani zaznalo zgolj 6,1-odstotno rast.Ne glede na to, da je v številnih državah razvitega sveta ta odstotek videti kot nekaj, o čemer lahko zgolj sanjajo, je to za Kitajsko velika upočasnitev. Seveda, nihče ne govori o zlomu, je pa vsem jasno, da je to konec »kitajskega čudeža«. To je najnižja stopnja rasti v zadnjih 29 letih, in če upoštevamo, da je za letošnje leto predvidena rast, ki bo nižja od pomembne meje 6 ...