Kdo bo plačal račun za Ukrajino?

Evropska unija bo morala v prihodnjih tednih poiskati več deset milijard evrov za dodatno financiranje Ukrajine. To vprašanje se vse bolj prepleta z eno najtežjih odločitev EU v prihodnjih mesecih – pogajanji o sedemletnem proračunu za obdobje 2028–2034. Voditelji držav članic želijo poiskati rešitvi do božičnih počitnic.

Češki, Madžarski in Slovaški, ki ne sodelujejo pri že tekočem financiranju in ne nameravajo sodelovati niti pri dodatnem, se je pridružila še Bolgarija. A bogate neto plačnice v proračun EU niso navdušene nad takšno držo. Vzvod za pritisk na četverico držav je njihova odvisnost od kohezijskih sredstev iz bruseljske blagajne.