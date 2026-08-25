Kdo bo rešil Volkswagen: direktor ali zaposleni?

Nemški avtomobilski velikan Volkswagen je v enem od najtežjih obdobij v zgodovini. Do konca leta 2030 bo v Nemčiji ukinil 50.000 delovnih mest, na seznamu za odstrel so kar štiri domače tovarne. Čeprav zaprtje še ni potrjeno, vse slabši poslovni rezultati koncerna vodijo v zapiranje. Po doslej znanih scenarijih se lahko zgodi, da bo VW doma proizvajal vozila le še v Wolfsburgu.

Vodja koncerna Oliver Blume je začel zahtevno turnejo po obratih, na kateri bo poskušal prepričati zaposlene o nujnosti globokega prestrukturiranja. Sindikati in predstavniki deželne vlade Spodnje Saške o zapiranju tovarn nočejo nič slišati in so napovedali svoj načrt prestrukturiranja.