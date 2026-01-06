  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Kdo je 92-letni sodnik, ki bo sodil Nicolásu Maduru

    Alvin Hellerstein je sodil Trumpovemu odvetniku, producentu Harveyju Epsteinu in predsedoval civilnim odškodninskim tožbam po napadih 11. septembra.
    Venezuelski predsednik je v New Yorku že srečal sodnika odmevnega primera. FOTO: Jane Rosenberg/AFP
    Galerija
    Venezuelski predsednik je v New Yorku že srečal sodnika odmevnega primera. FOTO: Jane Rosenberg/AFP
    A. V.
    6. 1. 2026 | 14:00
    6. 1. 2026 | 14:21
    3:28
    A+A-

    Ugrabitev in sojenje Nicolásu Maduru je postala osrednja svetovna tema. Znane so že številne podrobnosti o sodniku, ki bo predsedoval sojenju venezuelskemu predsedniku. To je Alvin Hellerstein, 92-letni ortodoksni judovski sodnik, ki ga je Bill Clinton pred skoraj tremi desetletji imenoval na zvezno sodišče, poroča ameriška izdaja El Paísa. Rojen je leta 1933 v New Yorku, sprva si je kruh služil v vojaškem tožilstvu ameriške vojske, nato opravljal odvetniški poklic v zasebnem sektorju, maja 1998 pa ga je takratni predsednik Clinton imenoval za zveznega sodnika za južno okrožje New Yorka. Tako je eden najdlje delujočih sodnikov.

    Maduro je sicer v pripornem centru v Brooklynu. Sojenje poteka na Sodišču Daniela Patricka Moynihana, kjer so že potekali odmevni primeri proti preprodajalcem drog, članom organiziranega kriminala in medijskim osebnostim. Med njimi je tudi nekdanji predsednik Hondurasa Juan Orlando Hernández, ki je bil zaradi preprodaje drog obsojen na 45 let zapora, a ga je Trump pred kratkim pomilostil.

    Hellerstein je imel osrednjo vlogo v nekaterih najobčutljivejših primerih. Predsedoval je civilnim odškodninskim tožbam, ki so jih vložile žrtve napadov 11. septembra, primeru spolnega nadlegovanja proti producentu Harveyju Epsteinu in primeru proti nekdanjemu odvetniku Donalda Trumpa Michaelu Cohenu.

    Obenem obravnava tudi primer proti nekdanjemu venezuelskemu generalu Hugu Armandu »Pollu« Carvajalu, ki je obtožen preprodaje drog. Pričevanje nekdanjega vodje obveščevalne službe chavističnega režima, ki se je odločil sodelovati z oblastmi, bo imelo pomembno vlogo v Madurovem sojenju. Lansko poletje se je Carvajal izrekel za krivega po štirih obtožbah, povezanih s preprodajo drog in narkoterorizmom.

    Hellerstein, ki je študiral pravo na Univerzi Columbia, je svojo kariero začel kot uradnik na sodišču, ki mu zdaj predseduje. Skozi svojo kariero je izdajal utemeljene sodbe in ima sloves nepristranskosti, kljub temu da je pomemben član judovske skupnosti. Zapisal je, da način, kako sodnik odloča o zadevi, ne bi smel biti odvisen od njegove verske izobrazbe, verske identitete ali verskih vrednot.

    Obtožnica ameriškega državnega tožilca venezuelskega voditelja obtožuje štirih zadev: zarote pri narkoterorizmu, zarote za uvoz kokaina, posedovanja mitraljezov in uničujočih naprav ter zarote za pripravo uporabe mitraljezov in uničujočih naprav proti Združenim državam. Te obtožbe razširja tudi na njegovo ženo, sina in dva druga visoka uradnika v njegovi vladi.

    Tožilstvo Madura obtožuje, da je v letih, ko je bil na različnih ravneh venezuelske vlade, nezakonito obogatel in da je imel načrte za preplavljanje Združenih držav z drogami.

    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Filozof

    Umrl je Aleš Erjavec

    Bil je mednarodno uveljavljen teoretik estetike in umetnosti.
    5. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Ukrajinski visoki častniki so se prvič uprli Zelenskemu

    Novoletne kadrovske rošade v Kijevu dvigajo prah. Načrtu predsednika Zelenskega so se javno uprli ukrajinski visoki častniki.
    Boris Čibej 5. 1. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prva borka Venezuele

    Kdo je Cilia Flores, ugrabljena Madurova žena?

    Več kot desetletje prva dama Venezuele, a tudi osrednja osebnost v političnem življenju države.
    Tanja Jaklič 4. 1. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Certifikat CSC

    Priznanje za trajnostno delovanje v gradbeni industriji

    Neodvisen certifikacijski sistem CSC prepoznava trajnostno uspešnost podjetij v dobavni verigi betona.
    Milka Bizovičar 6. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

