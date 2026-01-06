Kdo je 92-letni sodnik, ki bo sodil Nicolásu Maduru

Ugrabitev in sojenje Nicolásu Maduru je postala osrednja svetovna tema. Znane so že številne podrobnosti o sodniku, ki bo predsedoval sojenju venezuelskemu predsedniku. To je Alvin Hellerstein, 92-letni ortodoksni judovski sodnik, ki ga je Bill Clinton pred skoraj tremi desetletji imenoval na zvezno sodišče, poroča ameriška izdaja El Paísa. Rojen je leta 1933 v New Yorku, sprva si je kruh služil v vojaškem tožilstvu ameriške vojske, nato opravljal odvetniški poklic v zasebnem sektorju, maja 1998 pa ga je takratni predsednik Clinton imenoval za zveznega sodnika za južno okrožje New Yorka. Tako je eden najdlje delujočih sodnikov.

Maduro je sicer v pripornem centru v Brooklynu. Sojenje poteka na Sodišču Daniela Patricka Moynihana, kjer so že potekali odmevni primeri proti preprodajalcem drog, članom organiziranega kriminala in medijskim osebnostim. Med njimi je tudi nekdanji predsednik Hondurasa Juan Orlando Hernández, ki je bil zaradi preprodaje drog obsojen na 45 let zapora, a ga je Trump pred kratkim pomilostil.

Hellerstein je imel osrednjo vlogo v nekaterih najobčutljivejših primerih. Predsedoval je civilnim odškodninskim tožbam, ki so jih vložile žrtve napadov 11. septembra, primeru spolnega nadlegovanja proti producentu Harveyju Epsteinu in primeru proti nekdanjemu odvetniku Donalda Trumpa Michaelu Cohenu.

Obenem obravnava tudi primer proti nekdanjemu venezuelskemu generalu Hugu Armandu »Pollu« Carvajalu, ki je obtožen preprodaje drog. Pričevanje nekdanjega vodje obveščevalne službe chavističnega režima, ki se je odločil sodelovati z oblastmi, bo imelo pomembno vlogo v Madurovem sojenju. Lansko poletje se je Carvajal izrekel za krivega po štirih obtožbah, povezanih s preprodajo drog in narkoterorizmom.

Hellerstein, ki je študiral pravo na Univerzi Columbia, je svojo kariero začel kot uradnik na sodišču, ki mu zdaj predseduje. Skozi svojo kariero je izdajal utemeljene sodbe in ima sloves nepristranskosti, kljub temu da je pomemben član judovske skupnosti. Zapisal je, da način, kako sodnik odloča o zadevi, ne bi smel biti odvisen od njegove verske izobrazbe, verske identitete ali verskih vrednot.

Obtožnica ameriškega državnega tožilca venezuelskega voditelja obtožuje štirih zadev: zarote pri narkoterorizmu, zarote za uvoz kokaina, posedovanja mitraljezov in uničujočih naprav ter zarote za pripravo uporabe mitraljezov in uničujočih naprav proti Združenim državam. Te obtožbe razširja tudi na njegovo ženo, sina in dva druga visoka uradnika v njegovi vladi.

Tožilstvo Madura obtožuje, da je v letih, ko je bil na različnih ravneh venezuelske vlade, nezakonito obogatel in da je imel načrte za preplavljanje Združenih držav z drogami.