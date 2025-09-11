Kdo je bil Charlie Kirk, umorjeni vplivnež ameriške desnice?

Po ameriških zveznih ustanovah v ZDA in v tujini bodo vse do nedelje po odredbi predsednika Trumpa zastave spuščene na pol droga v spomin aktivistu, avtorju in vplivnežu Charlieju Kirku, enemu od vodilnih obrazov gibanja Maga. Obsodbe umora s strelskim orožjem v kampusu univerze Utah Valley, katerega posledicam je podlegel včeraj, se vrstijo iz vseh smeri, iz ZDA in tujine, od politikov vseh barv do medijskih osebnosti.

Trumpov podpornik in zaveznik, vodja največjega mladinskega konservativnega gibanja v državi Turning Point USA, je veljal za karizmatičnega, a tudi razdvajajočega. Na družbenih omrežjih je imel na milijone sledilcev, dnevno je objavljal tudi epizode podkasta The Charlie Kirk Show, v katerem je s sogovorniki razpravljal o temah, ki so mu bile blizu, nazadnje denimo o ameriških moških, Izraelu, Georgeu Floydu in generaciji Z.

Očitajo mu širjenje dezinformacij in teorij zarot, denimo v povezavi s pandemijo covida-19; zastopal je tako imenovani krščanski nacionalizem, nasprotoval prebujenstvu, priseljevanju, istospolnosti, islamu ... ter se tako zlasti po letu 2012, ko je ustanovil svojo prej omenjeno nevladno organizacijo, vzpostavil kot eden osrednjih predstavnikov mladih konservativcev v raznih oddajah in na konferencah.

Njegovo filozofijo, s katero so se poistovetili mnogi, ponazarja izjava, ki so jo včeraj na X delili oboževalci podkasterja Joeja Rogana: »Ameriški način življenja je zelo preprost. Želim si, da bi se lahko poročil, si kupil dom, imel otroke, jim pustil, da se vozijo s kolesom, dokler ne pade mrak, jih poslal v šolo, živel v soseski z nizko stopnjo kriminala in da mojih otrok v šoli ne bi poučevali o lezbijkah, gejih in transseksualcih. Hkrati pa ne želim, da bi morali petkrat na dan poslušati muslimanski klic k molitvi. To je pomembno.«

Sin arhitekta in strokovnjakinje za duševno zdravje (1993) je odraščal v predmestju Chicaga Prospect Heights, ki velja za enega od najboljših krajev za bivanje v zvezni državi Illinois. V mladosti je bil dejaven pri tabornikih, »konservativni preobrat« pa je fant iz sicer politično zmerne družine doživel za časa predsedovanja Baracka Obame, ki je sovpadlo s finančno krizo leta 2008. Takrat je, piše Guardian, dobil odpor do liberalnih ekonomskih politik. Pri sedemnajstih si je z objavo članka na konservativnem portalu Breitbart News o liberalni indoktrinaciji v ZDA »prislužil« svoj prvi televizijski nastop, na Fox Business. Turning Point USA je ustanovil pri osemnajstih ter nato pustil kolidž, da bi se popolnoma posvetil aktivizmu.

Uspelo mu je pritegniti tako donatorje kot sledilce. Kyle Spencer, avtorico knjige Turning Them Right, ki mu je v okviru Turning Point USA sledila povsod po državi, je sprva očaral s tem, kako pameten je bil in kakšen smisel je imel za prebiranje in aktivacijo ljudi – kot Trump. Pa vendar je v njem zaznala bes, ki se je le še stopnjeval.

Po njenem ga je močno zaznamovalo že to, da so belci na šoli, ki jo je obiskoval v otroštvu, iz večine prešli v manjšino, »in bolj ko je postajal slaven, bolj odkrito je izražal ta bes – ideje o belski prevladi, prezir do feminizma, in kar me je najbolj motilo, naklonjenost avtoritarizmu«.

S tem in podobnim je, kot je lani sredi predsedniške kampanje v ZDA pisal Guardian, vplival celo na radikalnejšo retoriko dela republikanske stranke.

Charlie Kirk in Donald Trump na America Festu 2024 v Phoenixu FOTO: Josh Edelson/AFP

Zbližal se je s Trumpom, kot pomočnik Donalda Trumpa ml. je sodeloval že v prvi predsedniški kampanji njegovega očeta, hkrati pa postopoma razširil svoj imperij z ustanovitvijo Turning Point Action za politično zagovorništvo in Turning Poing Faith za politično mobilizacijo mladih evangeličanov.

Ameriški predsednik je 10. september, dan njegove smrti, označil za temen dan za Ameriko, Kirka pa za mučenca za resnico. Pri tem je bil oster do »radikalne levice«, katere retorika da je prispevala k njegovi smrti – in ki ji je tudi Kirk odločno nasprotoval.

Leta 2021 se je poročil s podkasterko, poslovno žensko in nekdanjo mis Arizone Eriko Frantzve, s katero sta imela dva otroka.