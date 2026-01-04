Kdo je Cilia Flores, ugrabljena Madurova žena?

Več kot desetletje prva dama Venezuele, a tudi osrednja osebnost v političnem življenju države.

V soboto zjutraj, ko so ameriški komandosi iz spalnice na neznanem kraju v Caracasu odvlekli venezuelskega predsednika Nicolása Madura in ga odpeljali v ZDA, je bila zraven tudi njegova žena Cilia Flores. A kdo sploh je 69-letnica, ki je bila prva dama Venezuele več kot desetletje, a tudi osrednja osebnost v političnem življenju države? »Cilita«, kot jo imenuje Maduro, je odraščala v Caracasu v skromni družini. Po poklicu je odvetnica, v devetdesetih letih prejšnjega stoletja pa je po poskusu državnega udara leta 1992 pravno zastopala Huga Cháveza in pomagala doseči njegovo izpustitev iz zapora. Kasneje leta 1999 mu je pomagala postati predsednik, naslednje leto pa je dobila sedež v državnem zboru. Leta 2006 je postala prva ženska, izvoljena za predsednico zbora, in nadomestila Madura. ...