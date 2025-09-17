Kdo je glavni financer desnega gibanja, ki privablja stotisoče ljudi

V nadaljevanju preberite:

Na protestu v Londonu, ki se ga je udeležilo med 110.000 in 150.000 ljudi – največjem tovrstnem v britanski zgodovini – so udeleženci vzklikali ime Charlieja Kirka, ubitega ameriškega desničarskega aktivista. Čeprav ga je večina Britancev poznala le bežno, je njegova smrt postala simbol, ki je povezoval britansko in ameriško skrajno desnico, piše Guardian.

Sobotni dogodek v Londonu so močno promovirali ameriški desničarski vplivneži, od Naomi Seibt in Brigitte Gabriel do platform, povezanih z Alexom Jonesom. Podporo je s pojavitvijo na videopovezavi izrazil tudi Elon Musk, ki je Tommya Robinsona – glavnega organizatorja in promotorja shoda in nekdanjega člana skrajne desnice z bogato kriminalno preteklostjo – predstavil kot borca za svobodo govora. S tem mu je dal dodaten vpliv in dostop do ameriške javnosti. Musk je govoril o »eroziji Britanije« in pozval k razpustitvi parlament. Fancoski skrajni desničar Éric Zemmour, ki je svaril pred »veliko zamenjavo«. Udeleženci so vzklikali Robinsonovo ime, nosili protimigrantske transparente ter vzklikali slogane kot »Whose street? Our street«.

Transatlantske povezave so pogosto neformalne, a realne: ameriški donatorji, glavni je milijarder Robert Shillman, so že v preteklosti financirali Robinsona in druge aktiviste. Tudi think-tanki, kot je Middle East Forum, so podpirali njegove dogodke in pravne stroške, navaja Guardian.

Kdo je Shillman?