Kdo je herojski mimoidoči, ki je z golimi rokami razorožil strelca (VIDEO)

Najhujši strelski pohod v Avstraliji v zadnjih desetletjih, v katerem je bilo na sydneyjske plaže Bondi ubitih najmanj ducat ljudi in okoli 30 ranjenih, bi se lahko končal s še mnogo višjim številom smrti, če ne bi bilo herojskega mimoidočega.

Junaški civilist je neoborožen napadel enega izmed dveh strelcev, ga v ruvanju premagal in razorožil, nato pa vanj uperil puško, je vidno na posnetku, ki je zaokrožil po svetovnem spletu in že postal viralen.

Avstralska televizijska hiša Seven News poroča, da je herojski moški 43-letni lastnik trgovine s sadjem in oče dveh otrok z območja Sutherland Shire. Lokalni mediji poročajo, da mu je ime Ahmed al Ahmed, izraelski Times of Israel pa se je že razpisal, da je avstralske Jude rešil musliman.

V spopadu naj bi bil Ahmed sicer dvakrat ustreljen. Zdravi se v bolnišnici, njegovo zdravstveno stanje pa naj bi bilo stabilno, poročajo lokalni mediji.

Napadalca sta napadla skupino Judov, ki so praznovali hanuko, obsodbe antisemitskega terorističnega nasilja in izrazi sožalja pa se vrstijo z vsega sveta. Dogodek sta obsodila tudi slovenski premier Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon.