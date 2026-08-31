Kdo je kriv za nesrečo trajekta? Kapitanu smo kričali, naj ustavi, a ni poslušal

Število smrtnih žrtev nedeljske nesreče trajekta pred obalo Severnega Cipra je naraslo na osem, 18 ljudi še pogrešajo, poroča ciprski portal Cyprus-mail. Od 267 potnikov in članov posadke na krovu trajekta Filo Jet so jih rešili 241, več ljudi je bilo prepeljanih v bolnišnice.

Dan po nesreči so se oglasili preživeli, ki trdijo, da so kapitana zaradi nevarnih razmer pozivali, naj se vrne v pristanišče. »Govorili smo mu, naj ustavi. Ladjo je dvigovalo v zrak in nato metalo nazaj na morje. Govorili smo mu, naj ustavi, a ni,« je povedala ena od potnic.

Ljudje so obupano čakali na pomoč. FOTO: AFP

Kapitan je na sodišču zatrdil, da so valovi poškodovali sprednji del plovila, zaradi česar je vanj začela vdirati voda. Lokalni lastnik turistične ladje Mustafa Koç, ki je sodeloval pri reševanju, pa trdi, da je bil kapitan med prvimi, ki so zapustili potapljajoče se plovilo.

Preiskovalci preverjajo tudi tehnično ustreznost trajekta. Po navedbah turških medijev naj bi poročilo iz leta 2018 opozarjalo, da je bilo plovilo izdelano za prevoz potnikov po jezerih in da njegova konstrukcija ter stabilnost nista primerni za razmere na odprtem morju. Kapitan in sedem članov posadke so pridržani, oblasti pa nadaljujejo iskanje pogrešanih.