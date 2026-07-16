Kdo je Mihajlo Fedorov, zaradi katerega Ukrajinci protestirajo na ulicah?

V več ukrajinskih mestih so se zbrali demonstranti, ki so protestirali, ker v novi vladi ne bo več 35-letnega Mihajla Fedorova, ki velja za enega od očetov ukrajinske tehnološke revolucije v brezpilotnem vojskovanju. Bil je zadnji minister, ki je služil v vseh vladah, odkar je Volodimir Zelenski leta 2019 prišel na čelo države.

Kakor je v zadnjih dnevih ugotavljalo več poznavalcev razmer, se je na začetku tedna predsednik države, čeprav za to po ustavi ni pristojen, odločil za nenadno zamenjavo vlade tudi zato, da bi se »elegantno in brez škandala« znebil dosedanjega obrambnega ministra.