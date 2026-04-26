    Kdo je moški, ki je osumljen streljanja na Trumpa?

    Ameriški mediji so osumljenca identificirali kot 31-letnega učitelja iz kraja Torrence v Kaliforniji. Ime mu je Cole Tomas Allen.
    Predsednik Donald Trump na prestižnem dogodku, kjer so sinoči odjeknili streli. Zaradi varnosti so predsednika in prvo damo evkauirali. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    Predsednik Donald Trump na prestižnem dogodku, kjer so sinoči odjeknili streli. Zaradi varnosti so predsednika in prvo damo evkauirali. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    Ma. J., STA
    26. 4. 2026 | 07:57
    Moški, ki naj bi v soboto v hotelu Hilton v Washingtonu streljal na večerji dopisnikov Bele hiše, kjer je bil tudi predsednik Donald Trump, bo v ponedeljek stopil pred sodnika, kjer bo obtožen kaznivih dejanj, povezanih s strelnim orožjem, je sporočilo tožilstvo. Gre za domnevnega gosta v hotelu, po poročanju medijev 31-letnika iz Kalifornije.

    Trumpu na prestižni večerji stregli po življenju, predsednik: »To so norci«

    Moški bo v dveh točkah obtožen uporabe strelnega orožja med nasilnim kaznivim dejanjem ter napada z nevarnim orožjem na zvezne agente, je na novinarski konferenci v soboto dejala zvezna tožilka za Washington Jeanine Pirro. Ameriški mediji so osumljenca identificirali kot 31-letnika iz kraja Torrence v Kaliforniji z imenom Cole Tomas Allen.

    Zaenkrat še ni znan njegov motiv, niti moški pred tem ni bil poznan policiji, je dejal vodja lokalne policije Jeffery Carroll in dodal, da je imel pri sebi več kosov orožja. »Oborožen je bil s šibrovko, pištolo in več noži,« je dejal. Po besedah Carrolla zaenkrat kaže, da je moški deloval sam in ni nevarnosti za javnost.

    V posredovanju moški ni bil zadet, trenutno pa njegovo zdravstveno stanje ocenjujejo v bolnišnici. Tam je tudi agent tajne službe, ki so ga zadeli streli, a je nosil neprebojni jopič, je po poročanju britanskega BBC še povedal Carroll.

    Dejstvo, da so na večerji odjeknili streli, ne pomeni, da so bili varnostni ukrepi neuspešni, je na vprašanja glede pomislekov o varnosti dejal Carroll. Nadzorna točka, kjer so strelca prijeli, je bila tam z razlogom in je delovala, je dejal.

    Po policijskih podatkih je bil osumljenec hotelski gost, kar morda kaže dolgotrajno načrtovanje. FOTO: Daniel Cole/Reuters
    Po policijskih podatkih je bil osumljenec hotelski gost, kar morda kaže dolgotrajno načrtovanje. FOTO: Daniel Cole/Reuters

    Tudi županja Washingtona Muriel Bowser je na novinarski konferenci izrazila hvaležnost vsem predstavnikom policije in agentom. Tudi ona je izrazila prepričanje, da poleg osumljenca v incident ni bil vpleten nihče drug.

    Politično nasilje popolnoma nesprejemljivo

    V objavah na družbenih medijih so številni ameriški kongresniki izražali hvaležnost, da sta po incidentu varna tako predsednik Donald Trump kot prva dama Melania, se zahvaljevali pripadnikom tajne službe za hitro ukrepanje ter obsojali nasilje. Na poskus atentata se je med drugimi odzval tudi newyorški župan Zohran Mamdani, ki je na omrežju X zapisal, da je politično nasilje popolnoma nesprejemljivo.

    S tradicionalne večerje Združenja dopisnikov Bele hiše, ki je v soboto zvečer potekala v hotelu Hilton, so evakuirali tako Trumpa kot druge udeležence, ko so v dvorani odjeknili streli.

    Trump je na svojem družbenem omrežju truth social objavil posnetek osumljenca, kako teče mimo nadzorne točke, preden se nanj zgrnejo agenti. Po incidentu je podrobnosti dogajanja tudi sam predstavil na novinarski konferenci.

