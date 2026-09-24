Kdo je nagrajeval prijatelje? Vrsta sumljivih odlikovanj legije časti v Franciji

Francosko nacionalno finančno tožilstvo (PNF) je septembra 2023 odprlo predhodno preiskavo zaradi suma korupcije, trgovanja z vplivom in nezakonitega pridobivanja koristi, povezano z dodeljevanjem odlikovanj senatorju Jean-Pierru Bansardu, njegovim družinskim članom in drugim osebam iz njegovega kroga.

Preiskava se nanaša tudi na nekdanjega velikega kanclerja Legije časti, generala Benoîta Pugo, poroča APF.

Primer je aprila 2024 postal javen, ko sta o njem poročala Le Monde in Ouest-France, pri čemer sta se sklicevala na sodne vire in predhodne ugotovitve preiskovalnega medija Mediapart.

Kdo sta Bansard in Puga? Jean-Pierre Bansard je senator, ki zastopa Francoze, živeče v tujini. Vodi hotelsko-nepremičninsko skupino Cible, leta 2009 pa je ustanovil politično gibanje Alliance solidaire des Français de l'étranger (ASFE). Leta 2015 je bil povišan v čin velikega častnika Legije časti. Benoît Puga je francoski general, ki je bil med drugim vodja posebnega vojaškega štaba francoskega predsednika v času predsednikov Nicolasa Sarkozyja in Françoisa Hollanda. Pozneje je postal veliki kancler Legije časti in državnega reda za zasluge. Prav njegovo delovanje v tej funkciji je predmet dela preiskave.

Preiskava o dodeljevanju odlikovanj

Preiskavo vodi Centralni urad za boj proti korupciji ter finančnim in davčnim kaznivim dejanjem (OCLCIFF), pojasnjuje Le Monde. Njena naloga je ugotoviti, ali in pod kakšnimi pogoji je Benoît Puga v času, ko je bil veliki kancler Legije časti, posredoval pri dodelitvi državnih odlikovanj osebam iz družinskega ali poklicnega kroga Jean-Pierra Bansarda. Gre predvsem za odlikovanja, podeljena med letoma 2016 in 2023, vključno z Legijo časti in državnim redom za zasluge.

Preiskovalci naj bi preverjali tudi, ali so bila morebitna Pugova posredovanja povezana z neposrednimi ali posrednimi protiuslugami. Pomembno je, da je šlo v času poročanja za predhodno preiskavo. To pomeni, da navedeni sumi še niso pomenili ugotovljene kazenske odgovornosti.

Preiskava in zasega dokumentov

Februarja 2024 so bile v okviru preiskave izvedene hišne preiskave, med drugim na sedežu družbe Cible in političnega združenja Alliance solidaire des Français de l'étranger (ASFE), pa tudi na domovih Jean-Pierra Bansarda in Benoîta Puge.

Po navedbah sodnega vira je velika kanclerija Legije časti na zahtevo tožilstva preiskovalcem posredovala tudi dokumentacijo. Aprila 2024 po navedbah sodnih virov v zadevi ni bilo pridržanj niti prostovoljnih zaslišanj osumljenih oseb.

O domnevnih povezavah med Pugo in Bansardom

Preiskovalni medij Mediapart je že pred odprtjem preiskave poročal o osebnih in poslovnih povezavah med Bansardom in Pugo. Po navedbah Mediaparta naj bi general Puga med drugim prejemal povabila na večerje in počitnice na Korziki. Medij je poročal tudi, da naj bi eden od Pugovih sinov pridobil pogodbe s strukturami, povezanimi z Bansardom.

Mediapart je poleg tega opozoril na več odlikovanj, ki so jih prejeli člani Bansardove družine in njegovega političnega oziroma poklicnega kroga. Medij je to opisal kot »poplavo odlikovanj«. Te navedbe so bile predmet preverjanja v okviru preiskave, vendar same po sebi ne predstavljajo dokaza o kaznivem dejanju.

Bansard: Pripravljen sem sodelovati s preiskovalci

Jean-Pierre Bansard je očitke zavrnil. V izjavi za AFP je pojasnil, da imajo parlamentarci, ki so v stiku z različnimi družbenimi in poklicnimi akterji, možnost pristojnim oblastem predlagati kandidate za imenovanja v državne rede.

Povedal je tudi, da je v celoti na voljo preiskovalcem za vsa potrebna preverjanja in izrazil prepričanje, da bo preiskava razjasnila navedbe, ki jih je objavil preiskovalni medij.

Francosko ministrstvo za obrambo v času objave poročil ni želelo komentirati primera niti morebitne upokojitve generala Puge po uradni dolžnosti. Prav tako se nista javno odzvala generalštab francoske vojske in velika kanclerija Legije časti.