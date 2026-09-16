Kdo je odgovoren za tragedijo v Nepalu?

Po uničujočih poplavah v Nepalu, v katerih je umrlo najmanj 1300 ljudi, je nepalska oblast kot glavni vzrok hitro navedla podnebne spremembe. Ni se motila. Regija med Hindukušem in Himalajo se segreva približno trikrat hitreje od svetovnega povprečja, čeprav Nepal povzroča le 0,1 odstotka svetovnih emisij toplogrednih plinov. Vendar podnebne spremembe same po sebi ne pojasnjujejo, zakaj je bilo toliko ljudi in toliko ključne infrastrukture neposredno izpostavljenih znani nevarnosti. Katastrofalna škoda je bila v enaki meri posledica neupoštevanja prostorskih danosti in tveganj kot tudi podnebne katastrofe. Podnebna tveganja so bila privatizirana, ko so bili infrastrukturni projekti odobreni, in prenesena na družbo, ko je šlo kaj narobe. Medtem ko so podjetja in politični insajderji imeli ...