Kdo je odgovoren za železniško nesrečo

V nadaljevanju preberite:

Od leta 2017 do 2021 je v več železniških nesrečah umrlo več kot 100.000 ljudi, od tega 16.000 leta 2021. V državah Utar Pradeš in Andhra Pradeš je bilo v zadnjih desetih letih kar nekaj tragičnih nesreč, v katerih so se iztirili vlaki, pri čemer so vsakič ugotovili, da je šlo za zastarele in nevarne vlake, ki so bili dodatno ogroženi zaradi pomanjkljivega vzdrževanja, kar je bila posledica brezobzirne korupcije.

Leto zatem, ko je leta 2014 postal premier, je Narendra Modi obljubil, da bo do leta 2020 v obnovo in posodobitev železniškega omrežja vložil 137 milijard dolarjev. Kako pa je z varnostjo železniškega prometa? Bi se bilo mogoče izogniti nesreči v Odiši? To sta vprašanji, na katera je javnost nemudoma zahtevala odgovore.