Kdo je političarka, ki bi lahko postala prva predsednica Nemčije

Dve desetletji po tem, ko je Angela Merkel postala prva nemška kanclerka, bi Nemčija lahko dobila še prvo zvezno predsednico. Ilse Aigner, 61-letna predsednica bavarskega deželnega parlamenta in nekdanja ministrica v vladi Angele Merkel čaka le še na podporo CDU kanclerja Friedricha Merza.

V stranki naj bi svoj da dahnili danes. Če jo bodo predlagali za kandidatko, lahko pričakuje še podporo poslancev koalicijske SPD in opozicijskih Zelenih, kar bo več kot zadoščalo za izvolitev. Zanjo pa ne bodo glasovali v skrajno levi Levici, saj menijo, da bi morala biti predsednica politično nevtralna.