Kdo je razvpita odvetnica Astrid Wagner? Branila je celo Fritzla

Avstrijska zvezdniška odvetnica Astrid Wagner, ki je v preteklosti zastopala razvpitega Josefa Fritzla, ljudožerca ter celo serijskega morilca, zdaj brani 31-letnega Slovenca, osumljenega umora nekdanje partnerke Stephanie P.

Za 24UR ZVEČER je povedala, da je primer sprejela, ker se ji zdi »psihološko izjemno zanimiv«. O osumljencu pravi, da je po dejanju delno izgubil spomin ter doživel živčni zlom. Trdi, da je bil šokiran, ko je žrtev umrla, in naj ne bi vedel, kako ravnati s truplom, zato ga je skril v kovček in zakopal v gozdu pri Majšperku.

Forenzični psiholog Peter Umek je za 24ur.com opozoril, da poznejša dejanja, vožnja uro in pol do Slovenije, zakop trupla in požig avtomobila, kažejo na premišljenost, ne na trans ali neprištevnost.

Koga vse je branila?

Astrid Wagner je ena najbolj razvpitih in prepoznavnih avstrijskih kazenskih odvetnic, znana po tem, da zagovarja storilce najokrutnejših zločinov. Kot je znano, je poskušala doseči tudi izpustitev Josefa Fritzla, ki je od leta 2009 v zaporu zaradi več desetletij trajajočega zlorabljanja in ujetništva lastne hčere Elisabeth.

Wagnerjeva velja za ekscentrično, pogosto kritizirano osebnost: v pisarni ima obešene portrete najhujših zločincev, ki jih je branila. Prejela je celo grozilna pisma, v katerih jo imenujejo »kurba morilcev«. V karieri je zagovarjala vrsto storilcev brutalnih dejanj, od mater, ki so utopile otroke, do morilcev, ki so trupla razkosali. Med njimi je tudi ljudožerec Alfred Ulrich, ki danes v zaporu kuha za Fritzla. O Fritzlu je za 24UR ZVEČER dejala, da je »šarmanten gospod« ter da njegovo nasilno preteklost deloma razume zaradi grozljivega otroštva. V zaporu ga je obiskala vsaj 40-krat in mu pomagala napisati knjigo.

Astrid Wagner je branila tudi Josefa Fritzla, ki je od leta 2009 v zaporu zaradi več desetletij trajajočega zlorabljanja in ujetništva lastne hčere Elisabeth. FOTO: Julia Dragosits

Njena življenjska zgodba je prepletena z medijsko odmevnimi primeri. Pri 29 letih je postala odvetnica serijskega morilca Johanna Jacka Unterwegerja, ki je zadavil najmanj devet prostitutk in po izpustitvi iz zapora znova moril. Med njim in Wagnerjevo se je razvila romanca, pisala sta si ljubezenska pisma, zaradi njega je zapustila partnerja, pozneje pa je o tej izkušnji napisala knjigo Zaslepljena. Wagnerjeva danes vztraja, da je njen motiv v razumevanju psihologije storilcev in zagotavljanju njihove pravice do obrambe, četudi so njihovi zločini med najhujšimi v Avstriji.

O 31-letnem Slovencu, ki je v priporu v Avstriji, pravi, da naj bi bil žrtev zelo ljubil in da je zdaj v velikem šoku ter žalosti. Če bo spoznan za krivega, mu grozi 20 let do dosmrtnega zapora.