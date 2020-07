Kdo je res Li-Meng Yan?

»V ZDA sem prišla, da bi prenesla sporočilo resnice o covidu-19,« je povedala dr. Li-Meng Yan v intervjuju za Fox News pretekli petek. Na snemanju na lokaciji, ki jo pozna samo ta ameriška televizija, je virologinja povedala, da je Kitajska dolgo prikrivala resnično stanje epidemije in da so vse znanstvenike in zdravnike, ki so imeli neposreden vpogled v širjenje koronavirusa, utišali z grožnjami.Yanova, ki sicer izvira iz kitajskega mesta Qingdao, je bila podoktorska raziskovalka na najuglednejši univerzi v Hongkongu (University of Hong Kong). Zatrjuje, da se je z novim koronavirusom začela ukvarjati že decembra lani, ko jo je ...