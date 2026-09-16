Kdo je ruski oligarh, ki je plačal poporočno zabavo Dona ml.?

Ameriškega predsednika Donalda Trumpa so nasprotniki nekoč poskušali politično potopiti ­zaradi domnevnih povezav z ­Rusijo. Zdaj je njegov najstarejši sin z nespametno potezo poskrbel za precej nenavadno nadaljevanje zgodbe: poporočno praznovanje je dovolil plačati oligarhu, ki velja za človeka blizu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.

Soproga Donalda Trumpa mlajšega je odgovorila, da je Umar Kremljov dober prijatelj, prva dama Melania Trump pa je javno poudarila, da nima nič ne s Kremljovom ne s pastorkovo poroko.

Ameriška prva dama slovenskega rodu si prizadeva za vrnitev ukrajinskih otrok, ki so jih ruske sile odpeljale z zasedenih ozemelj. Tudi s pomočjo moža je doslej pripomogla k združitvi 34 otrok z njihovimi družinami. Organizacija Zdrava domovina, s katero je povezan Umar Kremljov, je na ukrajinskem seznamu sankcioniranih oseb prav zaradi domnevne vloge pri odvozu ukrajinskih otrok z zasedenih območij na vzhodu ­države.