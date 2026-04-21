Kdo je učiteljica, ki je v razredu »vzgojno« ostrigla učenki

Še vedno odmeva bizaren incident na eni izmed osnovnih šol v Mestrah pri Benetkah, kjer je učiteljica sredi pouka prijela škarje in zaradi razlage besede povzetek »vzgojno« odrezala lase dvema učenkama, starima 13 ali 14 let. Zdaj je več znanega o njej, posledicah njenega dejanja in tudi podrobnostih neljubega dogodka.

Kot poroča portal La Nuova Venezia, so učiteljico že suspendirali, grozi ji dokončna izguba službe, morda tudi tožbe, če se bodo zanje odločili starši. Sicer gre za učiteljico italijanskega jezika, staro 55 let, ki pa je na šolo Bellini, kjer se je zgodil incident, prišla šele pred dobrima dvema tednoma. Nadomestila je kolegico na porodniškem.

Takoj po dogodku priznala odgovornost

Učiteljica je takoj po dogodku priznala odgovornost. Za zdaj bo v svoji delovni mapi zagotovo trajno obdržala dejstvo, da so jo suspendirali, grozi pa ji tudi izguba delovnega mesta. Če se bodo starši obeh učenk odločili za tožbo, tudi preiskava tožilstva.

Učiteljico sicer navajajo kot znan obraz v Mestrah, in sicer zaradi angažmaja na različnih družbenih in civilnih področjih. V preteklosti je bila tudi članica tajniškega osebja enega izmed ministrov iz regije Veneto. Prav zaradi tega njenega angažmaja je incident vzbudil veliko presenečenja. Tisti, ki jo poznajo, so jo namreč opisali kot korektno osebo, predano svojemu delu.

Nekaj več je znanega tudi o samem dogodku. Prva od obeh učenk jo je menda prosila za pojasnilo glede dolžine povzetka (v italijanščini riassunto) za nalogo. Prav to je sprožilo bizaren odziv učiteljice, ki naj bi pristopila h klopi, vzela v roke škarje in deklici v ilustracijo tega, kakšna naj bi bila dolžina povzetka, odrezala približno deset centimetrov las. Druga učenka naj bi stopila v bran prijateljici in doživela enako usodo.

Portal La Nuova Venezia sicer poudarja tudi, da obstajajo dvomi in da je treba za zdaj opis dogodka razumeti v pogojniku. Kot navaja, so namreč naslednji dan učenci iz razreda zdaj suspendirani učiteljici prinesli šopek rož, da bi se opravičili za svoje vedenje, ki naj bi jo privedlo do izgube nadzora ...