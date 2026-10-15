Kdo je Ukrajini upočasnil internet?

Ameriški milijarder Elon Musk je namignil, da za omejitvami hitrosti, pri kateri se lahko premikajo nekatera ukrajinska orožja in hkrati ostanejo povezana z internetnim omrežjem starlink njegovega podjetja Spacex, morda stoji ameriška vlada, piše britanski BBC. Starlink je ključno orodje, ki Kijevu omogoča usmerjanje dronov proti ruskim ciljem in mu pomaga varovati lastni zračni prostor, vendar je Ukrajina v torek zvečer sporočila, da nove nepričakovane omejitve hitrosti ovirajo njene operacije na bojišču.

Svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je dejal, da po njegovem mnenju te omejitve niso naključne, ampak so povezane z nedavnimi napetostmi v odnosih med Kijevom in Washingtonom. Podobno očitno meni tudi Elon Musk, ki je pojasnil, da sistem starshield – vojaška različica storitve starlink – deluje pod nadzorom ameriške vlade, pri čemer »o morebitnih omejitvah hitrosti in uporabe odloča ameriška vojska in navsezadnje ameriški predsednik«.

Musk se je v objavi na družbenem omrežju X odzval na prošnje ukrajinskih predstavnikov za ponovno vzpostavitev povezave. Med njimi je bil tudi Zelenski, ki je za britanske medije dejal: »Upam, da gre za napako, morda za veliko tehnično težavo. Ne vem, a prosimo, da zadevo ponovno vklopite.«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izjavil, da so ZDA zagrozile z omejitvijo izmenjave obveščevalnih podatkov, če ne privoli v Trumpov predlog o »energetskem premirju«, vendar je Trump to v torek zanikal. FOTO: Henry Nicholls/AFP

Sistem starlink, ki je v lasti Muskovega podjetja Spacex, je v torek zvečer uvedel omejitev hitrosti na sto milj na uro (160 kilometrov na uro), kar pomeni, da so orožja, ki so se premikala hitreje, izgubila povezavo z omrežjem. Kot je sporočil nekdanji ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov, je bila povezava do srede zvečer delno vzpostavljena.

»Popolna odprava omejitve hitrosti v sistemu starshield je zdaj ključna za obrambo Ukrajine,« je zapisal na omrežju X, pri čemer se je zahvalil Elonu Musku in ga prosil za »nadaljnjo podporo«.

Približno uro kasneje se je Musk odzval na to objavo in branil vlogo svojega podjetja. »Sistemi starshield so v lasti ameriške vlade in pod njenim nadzorom. O morebitnih omejitvah hitrosti ali uporabe odloča ameriška vojska in navsezadnje ameriški predsednik,« je zapisal. Musk je dodal, da je starlink namenjen »civilnim ali obrambnim dejavnostim in se ne sme uporabljati za ofenzivne vojaške operacije, saj bi bilo to za komercialno podjetje neprimerno«.

Ameriška vlada zadeve ni komentirala.

Čeprav sta obe podjetji v lasti Muskovega Spacexa, je starlink civilna storitev, ki s pomočjo satelitov v nizki zemeljski orbiti zagotavlja dostop do interneta, zlasti na odročnih območjih, medtem ko je starshield zasnovan za vladno in vojaško uporabo.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izjavil, da so ZDA zagrozile z omejitvijo izmenjave obveščevalnih podatkov, če ne privoli v Trumpov predlog o »energetskem premirju«, vendar je Trump to v torek zanikal. FOTO: Henry Nicholls/AFP

Omejitve so bile uvedene v torek zvečer, ko je Rusija izvedla smrtonosne napade na Ukrajino. Po navedbah predstavnikov vlade je v Kijevu umrlo več ljudi, napadi pa so zadeli tudi komunikacijske in energetske objekte, ki jih uporablja ukrajinska vojska.

Ukrajinski predsednik Zelenski je dejal, da je šlo za »enega največjih napadov« Rusije, čeprav so znaten del dronov sestrelili. Najmanj 600.000 ljudi po vsej Ukrajini je ostalo brez električne energije, prebivalci pa so povedali, da pred napadom dronov niso prejeli nobenega opozorila.

»Jasno je, da to dejanje ne more biti naključje in da je povezano s trenutnimi političnimi razmerami,« je v sredo zjutraj na omrežju telegram zapisal svetovalec Zelenskega Sergij Beskrestnov.

Ameriški predsednik Donald Trump je po energetskem dogovoru z Rusijo udaril po zavezniku in dejal: »Čas je, da Ukrajina dobi novega predsednika.« FOTO: Evan Vucci/Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je vse bolj nezadovoljen z Ukrajino, saj ta nadaljuje napade na ruske energetske objekte. Ukrajinski predsednik Zelenski je izjavil, da so ZDA zagrozile z omejitvijo izmenjave obveščevalnih podatkov, če ne privoli v Trumpov predlog o »energetskem premirju«, vendar je Trump to v torek zanikal.

Zelenski je v sredo med obiskom v Londonu potrdil, da se je počutil izdanega, ko so ZDA sklenile dogovor z Rusijo o uvozu 300.000 ton ruskega dizelskega goriva. »Res je, da ... a stvar je nekoliko bolj zapletena od zgolj mojih čustev ali občutkov,« je Zelenski odgovoril na vprašanje britanskega televizijskega voditelja Piersa Morgana, ali se počuti izdanega.

Med enodnevnim obiskom je Zelenskega na Downing Streetu št. 10 z objemom pozdravil britanski premier Andy Burnham, sprejel pa ga je tudi kralj Karel III. Še pred prihodom predsednika so iz urada britanskega premiera sporočili, da bodo pospešili dobavo lahkih večnamenskih raket Ukrajini; te rakete so se sicer že uporabljale za sestreljevanje ruskih dronov. »Stojimo za vami in to se ne bo spremenilo,« je Burnham zagotovil Zelenskemu.