    Svet

    Kdo je iranski vrhovni verski voditelj, ki ga je Izrael razglasil za mrtvega?

    Obdobje vladavine ajatole Alija Hameneja so zaznamovali omejevanje političnih svoboščin, zatiranje opozicije ter obsežen nadzor nad javnim življenjem.
    Po smrti ajatole Homeinija junija 1989 je bil Hamenej, kljub relativno nizkemu formalnemu verskemu rangu, izbran za vrhovnega voditelja Irana. FOTO: Atta Kenare Afp
    Po smrti ajatole Homeinija junija 1989 je bil Hamenej, kljub relativno nizkemu formalnemu verskemu rangu, izbran za vrhovnega voditelja Irana. FOTO: Atta Kenare Afp
    Z. R.
    28. 2. 2026 | 22:32
    28. 2. 2026 | 23:09
    5:07
    Vrhovni iranski verski voditelj ajatola Ali Hamenej se je rodil 19. aprila 1939 v mestu Mašhad na severovzhodu Irana, pomembnem verskem središču šiitskega islama. Njegova družina je bila globoko zakoreninjena v verski tradiciji; njegov oče Džavad Hamenej je bil spoštovan islamski učenjak. Ali Hamenej je svojo osnovno versko izobrazbo začel v lokalnih verskih šolah, nato pa nadaljeval študij v mestu Kom, glavnem središču šiitskega bogoslovja v Iranu, kjer se je izobraževal pri najvidnejših učenjakih tistega časa, med njimi tudi pri ajatoli Ruholahu Homeiniju. Slednjega je pozneje pogosto navajal kot svojega najpomembnejšega političnega in verskega mentorja.

    Že v mladih letih se je Hamenej aktivno vključil v politično gibanje proti režimu šaha Mohameda Reze Pahlavija. V šestdesetih in sedemdesetih letih je sodeloval v podzemnih mrežah islamske opozicije, zaradi česar je bil večkrat aretiran in zaprt ter interniran v oddaljene predele Irana. Kljub represiji je vztrajal pri revolucionarnem delovanju in postal ena izmed pomembnejših osebnosti islamske opozicije. Po vrnitvi Homeinija iz izgnanstva leta 1979 je Hamenej sodeloval pri vzpostavitvi nove oblasti in postal član Revolucionarnega sveta, najvišjega političnega organa v prvih mesecih islamske republike.

    Po uspehu islamske revolucije je Hamenej hitro napredoval v politični hierarhiji. Sprva je opravljal funkcijo namestnika ministra za obrambo ter bil osebni predstavnik Homeinija v Vrhovnem obrambnem svetu. Leta 1981 je bil izvoljen za predsednika Islamske republike Iran, funkcijo pa je opravljal dva zaporedna mandata do leta 1989. V tem obdobju je bil položaj predsednika večinoma podrejen vrhovnemu voditelju, zato je bil njegov dejanski politični vpliv omejen. Kljub temu si je Hamenej postopno gradil politično mrežo in utrjeval svoj položaj v strukturah oblasti.

    Po smrti ajatole Homeinija junija 1989 je bil Hamenej, kljub relativno nizkemu formalnemu verskemu rangu, izbran za vrhovnega voditelja Irana. Da bi omogočili njegovo imenovanje, so bile spremenjene ustavne zahteve glede verske izobrazbe voditelja. S tem je Hamenej pridobil izjemno obsežne pristojnosti, ki vključujejo imenovanje vodilnih osebnosti v sodstvu, vojski, varnostnih službah, državnih medijih ter pomemben vpliv na zakonodajno in izvršno oblast.

    V času svoje vladavine je Hamenej zgradil izjemno centraliziran politični sistem, v katerem ima vrhovni voditelj odločilno besedo pri vseh ključnih državnih vprašanjih. Obdobje njegove vladavine so zaznamovali omejevanje političnih svoboščin, zatiranje opozicije, cenzura medijev ter obsežen nadzor nad javnim življenjem. Reformna gibanja, ki so se pojavila zlasti v času predsednikovanja Mohameda Hatamija (1997–2005), so naletela na sistematičen odpor konservativnih struktur, ki delujejo pod Hamenejevim okriljem.

    Hamenej je tudi glavni arhitekt vzpona Iranske revolucionarne garde (IRGC), ki jo je preoblikoval v osrednjo vojaško, politično in gospodarsko silo v državi. IRGC danes nadzoruje obsežne gospodarske sektorje, ima ključno vlogo pri notranji represiji in vodi iranske zunanje operacije. Pod njegovim vodstvom je Iran razvil obsežen jedrski in raketni program, ki ga Hamenej obravnava kot temelj nacionalne varnosti in odvračanja pred zunanjimi grožnjami.

    Njegova zunanja politika temelji na konceptu tako imenovane osi odpora, v okviru katere Iran podpira šiitske milice in zavezniške organizacije v Libanonu (Hezbolah), Siriji, Iraku, Jemnu in Gazi. Ta strategija je Iranu omogočila širitev regionalnega vpliva, hkrati pa ga je pripeljala v dolgotrajen konflikt z Združenimi državami Amerike, Izraelom in njihovimi zavezniki. Posledica tega so bile številne gospodarske sankcije, ki so močno prizadele iransko gospodarstvo ter povzročile visoko inflacijo, padec vrednosti valute in poslabšanje življenjskega standarda prebivalstva.

    Notranje nezadovoljstvo je v zadnjih letih preraslo v več obsežnih protestnih gibanj. Med najodmevnejšimi so bili protesti, ki so izbruhnili po smrti Mahse Amini septembra 2022. Oblast jih zatrla z množičnimi aretacijami, sodnimi procesi in uporabo sile.

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

    Več iz teme

    IranAli HamenejIzraelZDAvrhovni verski voditelj

