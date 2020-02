FOTO:Kdo je Weinsteinova rotvajlerka z zlatim obeskom »ni kriv«

AFP Obrambe obtoženca se loteva tradicionalno in uporablja že desetletja stare metode za diskreditacijo žrtev spolnih napadov.

Pred kratkim končano sojenje v New Yorku se je za holivudskega padlega titana končalo sorazmerno ugodno tudi zaradi nje. Za odvetnicoje obsodba sicer poraz, saj je od 40 dosedanjih primerov obrambe moških, obtoženih spolnih kaznivih dejanj, izgubila samo enega. To je torej njen drugi izgubljeni primer, toda Weinsteina je vendarle rešila pred najhujšim. In kot je dejala: boj še ni končan.Porota je namreč Weinsteina spoznala za krivega dveh manj obremenilnih točk iz obtožnice, medtem ko sta padli obtožbi zaradi resnejših dejanj plenilskega spolnega napada in posilstva prve stopnje, ki bi mu lahko prinesli dosmrtno ječo, poroča The Guardian.Dvainštiridesetletna »pravniška rotvajlerka«, kot ji pravijo, je v Weinsteinovo obrambo vložila vso energijo in skoraj pregovorno agresivnost. Na začetku sojenja v New Yorku je s svojo ekipo eno od dveh glavnih tožnic, ki je trdila, da jo je Weinstein leta 2013 dvakrat posilil, v dveh dneh skupno devet ur navzkrižno zasliševala, tako da se je ženska na koncu zlomila in ni mogla prenehati jokati. Sojenje so prekinili in prestavili na naslednji dan. Glavna trditev, ki jo je poskusila Donna Rotunno dokazati na sodišču, je bila, da so tožnice privolile v spolne odnose z Weinsteinom v želji, da bi si zagotovile kariero v filmski industriji, sedanje obtožbe pa so »obžalovanja, preimenovana v posilstvo«, je dejala. Tožnico je na sodišču prikazala kot serijsko lažnivko, ki je nenehno manipulirala z Weinsteinom in se delala, da jo spolno privlači samo zato, da bi si zagotovila kariero.Donna Rotunno poskuša prepričati poroto, da je bil prava žrtev dogajanja pravzaprav Weinstein, od katerega so različne manipulatorke hotele moč, kariero, denar ... Čeprav se razglaša za feministko, se obnaša, kot da gibanja #jaztudi ni bilo. Pravzaprav je bistvo gibanja, torej upor proti močnim moškim v zabavni industriji, ki so zlorabljali moč in spolno izkoriščali mlade ženske v tej industriji, obrnila na glavo. »Stvar je obratna. Gospod Weinstein je imel v rokah ključ do dvorca, v katerega si je vsakdo želel priti. Zato so ga ljudje izkoriščali in izkoriščali in izkoriščali ...« je zatrdila na sodišču.Obrambe obtoženca se loteva tradicionalno in uporablja desetletja stare metode za diskreditacijo žrtev spolnih napadov, so ocenili v Guardianu. Vendar to počne vpadljivo, strogo, urejeno in brezhibno. Na sodišču in v javnosti se pojavlja v dragih, elegantnih oblačilih in obutvi (»Ker porotniki cenijo, da se nekdo skrbno oblači,« je dejala pred začetkom sojenja novinarjem), enako urejeni so vsi člani njene ekipe. Kako prepričana je o svojem delu, kaže tudi obesek na njeni zlati verižici, na katerem je vgravirano: »Not guilty!«, ni kriv. Na obravnavah je stroga, agresivna, vprašanja izstreljuje kot krogle iz puške, in velikokrat tudi zabolijo, kot če bi koga zadela krogla. »Nisem ponosna na to, da spravljam ljudi v tako neprijeten položaj. Toda moje delo je spraševati, saj vedno obstaja več plati zgodbe,« je dejala. Ali bo s takšnim načinom še naprej uspešna, bo kmalu lahko pokazala na drugem sojenju Weinsteinu v Los Angelesu.Donna Rotunno je letnik 1978, izhaja z Čikaga, o njeni družini in sorodnikih ni veliko znanega, le da je zrasla v učiteljsko-podjetniški družini. Študirala je na katoliškem kolidžu Kent v Čikagu in je soustanoviteljica odvetniške družbe. Za njo je enajst let kariere in približno 40 primerov spolnih prestopkov. Zastopala je različne moške, obtožene spolnih deliktov, in je ena od najbolj iskanih odvetnic na področju, na katerem ni veliko žensk. Med drugim je bila odvetnica nogometaša Shauna Gayla v odmevnem primeru, ko je bil obtožen umora svojega dekleta. Klienti jo opisujejo kot buldoga v sodni dvorani. Ko so jo novinarji pred časom vprašali, ali je bila kdaj žrtev spolnega napada, je širšo javnost razburila z odgovorom: »Ne, ker se sama nikoli ne bi spravila v tak položaj.« Po njenem mnenju bi morale žrtve spolnega napada prevzeti odgovornost za to, kar se jim je zgodilo.