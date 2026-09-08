Kdo je ženska, ki vodi zloglasno AfD? Lezbijka in strokovnjakinja za finance

Presenečenje nad veliko zmago skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) na volitvah v vzhodnonemški deželi Saška-Anhalt še ni pojenjalo. Stranka je prejela skoraj 44 odstotkov glasov volivk in volivcev. Do absolutne večine ji je manjkalo vsega nekaj glasov. Stranko AfD vodi Alice Weidel, ženska, ki je s svojim življenjskim slogom dvignila marsikatero obrv. Je namreč istospolno usmerjena in živi s partnerko Sarah Bossard, potomko priseljencev iz Šrilanke. Nič od omenjenega ne bi bilo sporno, če ne bi Weidlova vodila stranke, ki se odkrito bori proti skupnosti LGBTQ in verbalno napada priseljence. Z družino – z ženo sta poročeni več kot dvajset let in imata dva sinova – živi razpeta med Nemčijo in Švico, hkrati pa močno poudarja patriotizem. Kot vodja konservativne stranke, kakor ...