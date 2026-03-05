Kdo krije pot domov, ko je odpovedanih 13.000 letov?

Saga vračanja ljudi, ki so zaradi vojne obtičali na Bližnjem vzhodu, se nadaljuje. Medtem ko so številne države organizirale posebne polete za svoje državljane, nekateri so se znašli sami, številni pa še vedno čakajo na informacije, kdaj in kako se bodo lahko vrnili, ostaja vprašanje, kdo v takšnih primerih krije (močno povišane) stroške poti v domovino. Informacije, katere države bodo oziroma ne bodo krile stroškov, je v teh dneh težko najti.

Kar nekaj razburjenja je, denimo, med Američani povzročil avtomatski odzivnik State Departmenta, ki je kljub uradnim navodilom, naj se ameriški državljani za informacije obrnejo na zunanje ministrstvo, povedal nekako takole: »Za pomoč pri odhodu ali evakuaciji se v tem času ne zanašajte na vlado ZDA.«

V takšnih izrednih primerih državljani nekako pričakujemo, da bo za to poskrbela država, saj tudi zato plačujemo davke, po drugi strani pa so do povračila stroškov odpovedanih letov upravičeni tudi zavarovani potniki, ki so zaradi vojnega stanja na Bližnjem vzhodu obtičali v drugih državah. A kaj, ko je bilo zaradi spopadov odpovedanih že več kot 13.000 poletov.

Center za usklajevanje odzivanja v izrednih razmerah (ERCC) evropske komisije je podprl države članice Evropske unije pri organizaciji šestih repatriacijskih letov, s katerimi so se evropski državljani varno vrnili v Bolgarijo, Italijo, Avstrijo in Slovaško. Dodatni repatriacijski leti v okviru mehanizma so načrtovani v prihodnjih dneh, saj ga je potem aktiviralo še več držav članic EU.

Mehanizem aktiviralo deset članic EU

Kakor so zapisali na spletni strani evropske komisije, »v odgovor na nedavne dogodke v regiji komisija sprejema vse možne ukrepe za zagotovitev varnosti državljanov EU s podporo državam članicam pri usklajevanju repatriacijskih letov z Bližnjega vzhoda. Prednostna naloga je pomagati državam članicam in zaščititi državljane EU, ki so obtičali v regiji, ter jih varno vrniti domov v Evropo. Do 5. marca je mehanizem aktiviralo deset držav članic, in sicer Belgija, Bolgarija, Češka, Francija, Italija, Ciper, Luksemburg, Romunija, Slovaška in Avstrija.«

Ljudje z vsega sveta odhajajo domov. Na sliki skupina Tajvancev ob vrnitvi v Taoyuan. FOTO: Ann Wang/Reuters

ERCC logistično usklajuje lete, ki jih ponujajo države članice. Komisija je v celoti mobilizirana, da jim pomaga, in o tem vprašanju ostaja v stiku z delegacijami EU in konzularnimi organi držav članic v regiji.

Poleg usklajevalnih prizadevanj lahko evropska komisija krije del finančnih stroškov repatriacijskih letov. Do sofinanciranja EU so upravičeni tudi leti, ki ponujajo sedeže državljanom držav članic EU, tudi če prevozniki niso iz države članice EU, ki je aktivirala mehanizem.

EU lahko povrne do 75 odstotkov upravičenih stroškov za lete, če je vsaj 30 odstotkov razpoložljivih sedežev ponujenih državljanom iz drugih držav EU. Komisija lahko rezervira lete tudi prek mehanizma rescEU, če nobena država članica ne more podpreti države, ki prosi za podporo pri evakuaciji svojih državljanov. V tem primeru lahko komisija krije sto odstotkov stroškov.

Vsaka država v Evropi in širše lahko zaprosi za nujno pomoč z aktiviranjem mehanizma EU na področju civilne zaščite. Komisija nato igra ključno vlogo pri usklajevanju odziva na nesreče in prispevanju k prevoznim in operativnim stroškom repatriacijskih letov. Po prejemu prošnje za pomoč ERCC EU nemudoma mobilizira pomoč in strokovno znanje.

Zaradi nedavnih dogodkov v Iranu in širšem Bližnjem vzhodu so državljani EU zaradi zaprtja ključnih letališč obtičali v prizadetih državah, pa tudi v delih azijsko-pacifiške regije in Afrike. V tem okviru so države članice EU in države udeleženke mehanizma zaprosile za pomoč pri repatriaciji svojih državljanov.