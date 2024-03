Kdo obstruira globalno protiteroristično koalicijo

V nadaljevanju preberite:

»Terorizem je izziv za celotno človeško civilizacijo. To, kar se je prejšnji petek zgodilo v Moskvi, se lahko v vsakem trenutku zgodi kjerkoli po svetu … to je opozorilo, da je terorizem ena od najresnejših groženj svetovnemu miru in varnosti ter zahteva enoten in odločen odgovor vseh nacij.«

S temi besedami so v kitajskem časopisu China Daily povzeli tisto, kar so ob terorističnem napadu na koncertno dvorano Crocus City Hall izjavili funkcionarji v Pekingu, in to na vseh ravneh – od partijskega in državnega voditelja Xi Jinpinga do tiskovnega predstavnika zunanjega ministrstva: to je bil napad na celotno človeštvo.